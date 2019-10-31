Karakocalı’nın alt yapı sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’nın son yıllarda büyük gelişme gösteren ve yeni bina inşaatlarının devam ettiği Karakocalı Mahallesi’nin alt yapısını güçlendiriyor.

Alanya merkeze 7 kilometre mesafede olmasına rağmen bugüne kadar alt yapı konusunda geri kalan Karakocalı Mahallesi, yeni yapılaşma ile birlikte kısa sürede Alanya’nın gözde mahallelerinden biri oldu. ASAT, gelecekte alt yapı sorunu yaşanmaması için mahallenin alt yapısını yeni hatlarla güçlendiriyor.

Alanya ile Gazipaşa’yı birbirine bağlayacak olan Yeni Çevre Yolu güzergahında bulunan Karakocalı’da yolun altından geçecek kanalizasyon hattının inşası sürüyor. Mahallenin kalan kısımlarının alt yapısı için fizibilite çalışmaları tamamlanarak proje aşamasına getirildi. Önümüzdeki aylarda mahallenin diğer noktalarında da kanalizasyon hattı çalışmaları yapılacak.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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