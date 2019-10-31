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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kepez Gençlik Buluşmaları başladı

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 20192020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Kepez Gençlik Buluşmaları' startını Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden verdi.

Kepez Gençlik Buluşmaları başladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 20192020 Eğitim ve Öğretim sezonunun ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ startını Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden verdi.
Kepez Belediyesi’nin gençlerin sesi olan projesi, ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 20192020 Eğitim ve Öğretim sezonunun ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’ startını Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden verdi. Önce okul idaresi ile sonra öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, Türkiye’nin geleceği olan gençlerin daha büyük hedefler üzerine gitmeleri için fikirlerini aktardı. Liseli öğrencilere kendi kariyer planlamasını anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuk ve gençleri çok önemsediklerini dile getirdi. Tütüncü, öğrencileri çocuk olarak görmediklerinin altını çizerek, tam tersine, geleceğin Türkiye’sinin taşıyıcıları olarak gördüklerini söyledi. Gençleri kedilerinden daha kıymetli gördüklerini belirten Tütüncü, “Her bir genç bu ülkenin aydınlık geleceğidir ve çok değerlidir. Devlet ya da belediye olarak bizim en önemli sorumluluğumuz, sizlere iyi bir eğitim ortamı sağlayabilmektir. Madem ki siz geleceğin teminatıysanız, sizi iyi eğitmeliyiz ki, geleceğimiz aydınlık olsun” diye konuştu.

"Bu okulun yapımı için çok çabaladık"
Milli Eğitim Bakanlığı’nın iyi okullar ve sağlam bir eğitim için gereken özveriyi gösterdiğini belirten Tütüncü, belediyelerin de öğrencilere iyi imkanlar sunmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapılması için çok büyük gayretler gösterdiklerini hatırlatan Tütüncü, “Eskiden bu mahalle gece kondu mahallesiydi. Bu okulun yapılarak, güzel bir mahallenin ortaya çıkması, burayı anlamlı hale getirdi. Okulumuzu inşa ettik, ihtiyaçların tamamlanması için de gayret gösterdik ve bu gayretlerimiz devam edecek” dedi.
Öğrencilerin bilim, sanat, spor ve fen bakımından çok gelişmesi gerektiğini belirten Tütüncü, "Siz size verilen imkanları en güzel şekilde değerlendirin, farklı bir donanım ekleyin, kendinizi geliştirin ki, geleceğimiz aydınlık olsun. Umudumuz gençlerdedir. Ben gençlerimize çok inanıyor ve güveniyorum” diye konuştu.

ANTALYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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