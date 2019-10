Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kötü sonuçlarda bazı şeylerin gün yüzüne çıkabileceğini belirterek, "Biz bu günlerde takımın gerçek anlamda birbirini ne kadar sevdiğini daha iyi anladık. Son derece mutlu ve umutluyum. Dolayısıyla gelecek bizim için daha iyi olacak" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Bu sezon son iki haftaya bakıldığında hiçbir problem olmamasına rağmen iyi sonuçlar alamadıklarını vurgulayan Korkmaz, “Bulunduğumuz yerden memnun değilim. Kesinlikle daha yerde olmamız gerekirdi. Bunu ben de biliyorum, takım da biliyor. Sonuçların istediğimiz gibi olmamasına rağmen birbirine bağlı, birbirini seven, birbirini destekleyen bir takım gördüm. Bu beni son derece mutlu etti ve umutlandırdı” diye konuştu.



"Reaksiyon göstermemiz lazım"

Sıkıntılı dönemlerde bazı istenmeyen sonuçların yaşanabileceğini, bunu birçok takımda gördüklerini söyleyen Korkmaz, “Ama bizde tam tersi oldu. Birbirine bağlı bir aile olduğumuzu bugün bir kez daha gördüm. Bu zor günlerde çok iyi bir aile olduğumuzu çok daha iyi anladım. Bu takım daha iyi yerlerde olacak. Bir reaksiyon göstermemiz lazım. Bunu hep birlikte yapmamız lazım. Taraftarımızın da bunu yapacağına inanıyorum. Nihayetinde taraftarsız bir futbol müsabakası olmaz. Taraftar desteği olmadığında maçın tadı olmaz. Her zaman için taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Niğde’de kupa maçında da bunu gördük. Oraya kadar gelmiş olmaları önemliydi. Bu reaksiyonu hep beraber göstereceğiz bu hafta” ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş maçını kazanacağız"

İyi sonuçlar alındığında bazı şeylerin farkına varılamayabileceğini, kötü sonuçlarda bazı şeylerin gün yüzüne çıkabileceğini anlatan Korkmaz, “Biz bu günlerde takımın gerçek anlamda birbirini ne kadar sevdiğini daha iyi anladık. Son derece mutlu ve umutluyum. Dolayısıyla gelecek bizim için daha iyi olacak” dedi.

Korkmaz, Beşiktaş maçı ile ilgili düşüncelerini de, “Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Her maçta olduğu gibi. Üzerine basarak söylüyorum; bireysel hatalara bir şey yapamayız. Buna o hatayı yapan oyuncu da dahil. Bir sezonda yapılacak bütün hataları yaptık. Önemli olan bu süreçte takımın, şehrin reaksiyonuydu. Takım olarak bu hafta reaksiyonu gördüm. Hafta sonunda da göreceğime inanıyorum” sözleriyle anlattı.

