Başkan Uysal: “Kadın hareketini desteklemeye devam edeceğiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da hak ihlallerinden şiddete ve girişimciliğe birçok alanda çalışmalarını sürdüren kadın dernekleriyle buluşmasında “Kadın hareketini daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda dengeli savunan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erdal İnönü Kent Parkı içinde bulunan belediye işletmesi Dağ Yakası Kafe’de hak ihlallerinden şiddete ve girişimciliğe birçok alanda çalışmalarını sürdüren kadın dernekleri başkanları ve yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyelerinin kadın meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltıda CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci de yer aldı.

Toplantı, Muratpaşa Belediyesi’nin kadın danışma merkezlerinden Al Yazma projesine ve Mor Makas, BinaRoy gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen çalışmalarına ilişkin bir sunumla başladı. Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Kadın hareketini daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda dengeli savunan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Lokomotif olan kamu yönetimi değil sivil toplum olmalı. Sesini dünyaya özgürce haykıracak kuruluşlarımız olmalı. Var ve olacaktır da. Biz de onları en sistematik şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün kuruluş nedeni de budur" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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