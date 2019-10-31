Başkan Uysal’dan kent peyzaj bitkileri master planı önerisine yeşil ışık

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi’nin Çarşamba toplantılarında ilçede cadde ve sokaklara 18 bin turunç fidanı diktiklerini ama bunu planlı ve karakteristik yapmak istediklerini belirterek odanın kent peyzaj bitkileri master planı önerisine yeşil ışık yaktı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi’nin Çarşamba toplantılarının konuğu oldu. Haftanın konuşmacısı olan Başkan Uysal, Muratpaşa’da hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında katılımcıları bilgilendirirken 3 başlık altında toplandığı belediyecilik hizmetlerini sürdürülebilir bir model olarak ortaya koyduklarını söyledi. Uysal, “Bizim şapkadan tavşan çıkaran tutumumuz asla yok. Tersine bir hayat standardı, bütün Muratpaşalılar için hayatı yükseltmek üzerine bir stratejimiz var” dedi.

Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği tüm bu çalışmalar arasında Türkiye hala ilk olma özelliğini koruyan Çevreci Komşu Kart Projesi’nin de 4 yılına yaklaşırken büyük bir başarıyla devam ettiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğü “Sıfır Atık” projesini de özünü oluşturan Çevreci Komşu Kart çalışmasını en az 30 belediyeyle paylaştıklarını söyleyen Uysal, Muratpaşa’da hariç tüm noktalarda uygulamaya dair sorunlar yaşandığını belirterek, “Projeyi şirketlerle birlikte uyguluyorsunuz. Rotaların hiç şaşmaması lazım. Şirketlerini baskısına boyun eğmemeniz, onların maliyet eğrilerini, bilançolarını onlardan iyi biliyor olmanız lazım. Çok katı bir disiplin gerektirdiği için hala Türkiye’de tekiz” diye konuştu.

Toplantıda Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Prof. Dr. Tunçay Neyişçi, Başkan Uysal’a kent peyzaj bitkileri master planı hazırlanması önerisinde bulundu. Neyişçi, yapılacak planlamayla hangi tip ağaçların, bitkilerin nereye neden dikilmesi gerektiğinin belirleneceğini dile getirirken Muratpaşa’nın bu konuda öncü olabilecek yetkinliğe sahip olduğunun da altını çizdi.

Prof. Dr. Neyişçi’nin önerisine olumlu yaklaşan Uysal, Muratpaşa’nın 10 caddesinde pilot olarak böyle bir planlamanın yapılabileceğini söyledi. Bu caddeleri beraber belirleme önerisinde bulunan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak 18 bin turunç fidanı diktik ama arada kayboldu. Biz bundan şikayetçiyiz. Biz bunu planlı ve karakteristik yapmak istiyoruz” dedi.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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