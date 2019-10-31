Alanya’da yerleşik Alman evinde ölü bulundu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan 62 yaşındaki Alman vatandaşı kadın, evinde ölü bulundu.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yalnız yaşayan 62 yaşındaki Alman vatandaşı Sigrid Beck’den bir süredir haber alamayan komşuları durumundan şüphelenerek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp eve girdi. Jandarma, Beck’i yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde Beck’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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