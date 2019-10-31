Dört vatandaşa hasta yatağı desteği verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hasta yatağı yardımlarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri biri Finike ve Serik’te ikisi ise Kumluca’da olmak üzere toplam dört kişiye daha tam donanımlı hasta yataklarını teslim etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla yardımların yerine ulaşmasını sağlıyor. İlçe Hizmet Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yatağa bağımlı yaşayan 3 vatandaş daha, konforlu yataklarına kavuştu. Serik ilçesi Kuşlar mahallesinde yaşayan ve eşini 2002 yılında kaybeden 5 çocuk annesi, 78 yaşındaki Sevim Yeter Kılınç’a da hasta yatağı yardımı yapıldı. 2 odalı bir gecekondu da yaşayan ve oğlu tarafından bakılan görme ve ağır ortopedik engelli Kılınç ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadığı ve yardım elini uzattığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi, Merkez Mahallesi’nde yaşayan Yüksel Koca ve Narenciye Mahallesi’nde yaşayan Hüsne Perçem’e ev şartlarında daha iyi bir bakım yapılabilmesi için tam fonksiyonlu hasta yatağı yardımı yaptı. Finike Hizmet Birimi ekipleri ise Turunçova Mahallesi Çavdır mevkiinde yaşayan 67 yaşındaki siroz hastası Havana Özdemir’e hasta yatağını teslim etti. Ekipler vatandaşların evine giderek yatakların kurulumunu yaptı.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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