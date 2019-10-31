Yankesici Güven Timlerinden kaçamadı Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli Güven Timlerince kaçamadan yakalandı

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Antalya'da, pazar alışverişindeki kadının cüzdanını çalan zanlı, Güven Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çarşamba pazarında meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan M.S.'nin çantasından cüzdanını alan Halit S. kaçmaya başladı. Cüzdanını çaldıran M.S. ise ağlamaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri şüphelinin peşine düştü. Timler pazar içinde ilerleyen Halit S.'yi suçüstü yakaladı. M.S., kısa sürede cüzdanının bulunduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Cüzdanına kavuşan yaşlı kadın, Güven Timlerine teşekkür etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Halit S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne teslim edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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