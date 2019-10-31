Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü Kapıyı açmaya çalışırken yakalandılar

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Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan sabıkalı iki kadın ellerinde tornavida ve plastik aparatlarla bir apartman dairesinin kapısını açmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Saray Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Hatice A. (40) ve Emine K. (26) isimli kadınları ellerinde plastik aparat ve tornavidalarla bir apartman dairesinin kapısını açmak isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Hatice A.'nın hırsızlık suçundan sabıka kaydının olduğu, Emine K.’nin ise 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hatice A. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Emine K. adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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