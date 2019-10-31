Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

Hem doktor hem de vücut geliştiricisi!

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA'da pazarda alışveriş yapan M.S.'nin cüzdanını alıp kaçan Halit S., Güven Timleri tarafından yakalandı. Ağladığı sırada cüzdanına kavuşan M.S., polise teşekkür etti.

Hırsızlık olayı dün Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda yaşandı. Pazara alış verişe gelen M.S.'nin çantasındaki cüzdan, Halit S. tarafından çalındı. Kaçan hırsızı fark eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, şüphelinin peşine düştü. Halit S. pazar içinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Ağladığı sırada cüzdanına kavuşan M.S. polislere teşekkür etti. Gözaltına alınan Halit S. ise Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:09

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.