Tornavidayla dairenin kapısını açmaya çalışan 2 kadına suçüstü

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tornavidayla bir apartman dairesinin kapısını açmaya çalışan Hatice A. (40) ve Emine K. (26) polis tarafından suçüstü yakalandı. Hatice A. serbest bırakılırken, 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan Emine K. (26) adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam Saray Mahallesi'ndeki bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden polis, ellerindeki aparat ve tornavidalarla bir dairenin kapısını açmaya çalışan Hatice A. ve Emine K.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda Hatice A.'nın 'hırsızlık' suçundan sabıka kaydı olduğu, Emine K.'nin 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Hatice A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Emine K. adliyeye sevk edildi.



ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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