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Kepez’den Mehmet Akif Ersoy’a semt spor sahası

İHA

Kepez Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

Kepez’den Mehmet Akif Ersoy’a semt spor sahası

Kepez Belediyesi’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı.
Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesi’nden sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne de semt spor sahası kazandırdı. Kepez Belediyesi’nin 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa ettiği Mehmet Akif Ersoy Semt Spor Sahası törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 27. semt spor sahasını hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Mahallenin sorunlarını bir bir çözdük"
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin dününü ve bugününü anlatan Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi bugünkü modern görünümünden çok uzaktaydı. Etrafımızda gecekondular vardı. Okul binası yoktu. Mülkiyet sorunları ile uğraşmak zorunda olan gecekondular mevcuttu. Biz ne yaptık; Her şeyden önce buradaki mülkiyet sorunlarını çözdük. Vatandaşlarımızın yıllardır bekledikleri tapuları, belediye hisselerini, vakıf takasları sorunlarını bir bir çözdük. Bunlarla da yetinmedik. Revizyon imar planları, kat artış taleplerini yerine getirdik. Mahalle’nin küçük binaları, daha değerli arsalar ve kat artışlarıyla daha fazla bina inşa edilebilir duruma geldi. Hiç bir zaman yaptıklarımızla yetinmedik. Buralara binaların yapılabilmesi için mahallelere yol açılması, altyapıların tamamlanması gerekiyordu, yaptık. Hızla nüfusu artan mahallenin mevcut okullarının onarılmasının yanı sıra, yeni okullar inşa ettik. Gecekondu döneminde yapılan şuanda yeterli gelmediğini gördüğümüz camilerimizi hayırseverlerimiz işbirliğiyle yeniledik" dedi.

"Hayallerimiz bitmedi, devam ediyor"
“Şimdi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne dönüp baktığımız zaman, modern yapılar, spor tesisleri, kaymak gibi asfaltlar, güzel okul binaları, cami ve ibadethaneler görüyorsunuz” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Kepez'in hangi mahallesine gidersek gidelim, 2009 ile bugün arasında beyaz ile siyah kadar farklılıklar görürsünüz. Kepez’in değişimi ve dönüşüm bizim en büyük hayalimizdi. Hayallerimiz bitti mi? Hayır. Yaptıklarımızı yeterli görüyor muyuz? Asla. Biz kendisi ile yarışan, zamana karşı adeta koşa koşa mücadele ve gayret içerisinde olan bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Biz yeni yeni hayaller kurmaya, bu kurduğumuz hayalleri hedeflere dönüştürmeye ve hedefleri gerçekleştirmek için geceyi gündüze katmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güçbirliği"
Mehmet Akif Ersoy Semt Spor Sahası’nda çocuk ve gençler için çok önemli sportif çalışmalar yapılacağını belirten Tütüncü, gençlere seslenerek, “Burada bir spor okulu olsa ne dersiniz? Burada bir futbol okulu olsa ne dersiniz? Özellikle Kepez’e bir kız futbol takımı nasıl yakışır değil mi? dedi. Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güçlerini birleştirdiğine değinerek, birlikte önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Yatırımlarla ilgili de müjdeler veren Tütüncü, doğal gazın getirileceği mahallelerin başında Teomanpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin olduğunu sözlerine ekledi. Antalya’da hava kirliliğinin sebebinin temiz enerji kullanımı eksikliğinden kaynaklandığını belirten Tütüncü, “Doğal gaz kullanımı konusunda çok önemli adımlar atacağız. Bugün 22 mahalledeki doğal gaz konforundan 100 bin konut faydalanıyor. En büyük hedefimiz, tüm mahallelerimizi doğal gaz konforu ile buluşturmak" ifadelerinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe birlikte taşıyacağız"
Cumhuriyet’in Kuruluşunun 96. yıl dönümüne de değinen Tütüncü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duyduğu minneti dile getirerek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadık. Tarihimizin kahramanları ile gurur duyduk. Bu bayramlarımız her sene bize bir şey daha öğretiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bu ülkeyi geleceğe taşımak için omuz omuza vereceğiz, yüreklerimizi birleştireceğiz" dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından semt spor sahası kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Mehmet Akif Ersoy semt spor sahası toplamda 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa edildi. Semt spor sahasında futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar ve çatılı kamelyalar yer alıyor. Çimlendirmenin yanı sıra, Kepez’in çocukları meyve ağaçları arasında büyüsün diye; semt spor sahası etrafına incir, dut ve portakal ağaçları da dikildi.

ANTALYA

31 Ekim 2019 Perşembe

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