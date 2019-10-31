DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugüne dek Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır" dedi.

DSP'nin 3'üncü Yerel Yönetimler Eşgüdüm Kurulu Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, genel başkan yardımcıları, il başkanları, belediye başkanları ve partililerle Kemer'deki STK temsilcileri katıldı.

'DÜNKÜ DEVLET, KADİM TÜRK MİLLETİNE PARMAK SALLAMAKTADIR'

Toplantıda konuşan Aksakal, "Ülkenin içine düşürüldüğü bugünkü manzara, gerçekten içinden çıkılması zor bir görüntü sergilemektedir. Cumhurbaşkanı ve hükümeti, bir büyük badirenin ortasına sürüklenmiş, stratejik derinlik denilen ucube bir projenin bataklığında çırpındıkça batmaya devam etmektedir. İnsanların insanlık dışı şartlara mahkum edildiği, yerli halkın soykırımlarla yok edilmeye çalışıldığı, Afrika'dan toplayıp getirdikleri insanların bir mal gibi alınıp satıldığı, köle ticaretinin merkezi olan dünkü devlet, bugün kalkmış 10 bin yıllık bir kültürün mirasçısı kadim Türk milletine parmak sallamaktadır. Öncelikle uyarmalıyım ki bugüne dek Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır" dedi.

'ABD İLE TÜM İLİŞKİLERİMİZ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Güney sınırlarında bugüne kadar yaşananlar ve sonuçlarının 18 yıllık söylediklerinin doğruluğunu ve haklılıklarını bir kez daha ortaya çıkardığını savunan Önder Aksakal, şöyle dedi:

"Bugün ise 'Biz nasıl haklı çıktık' duygusunun zevkini arama lüksümüz yoktur. Bu topraklar ve bu devlet Türk milleti olarak hepimizindir. Bir yangın vardır. Önceliğimiz bu yangının evvelemirde söndürülmesidir. Yaşananlar 'Ne pahasına olursa olsun' anlayışından bizleri uzak tutmalı ve milletçe topyekun bir duruşun zorunluluğuna bizi mecbur etmelidir. Sözde müttefikimiz bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri ile tüm ilişkilerimiz, altını çizerek söylüyorum tüm ilişkilerimiz yeniden gözden geçirilmeli, topraklarımız üzerindeki üslerin statüsü ve NATO üyeliğimiz yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. ABD'nin himayesinde palazlandırılan PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin yanı sıra bunların yapamadıklarını yapmaları için aynı sistemler tarafından organize edilen DEAŞ terör yapılarının yok edilmesi yerine, sözde uzaklaştırılması sorunun çözümüne değil, düğümlenmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla bu yaklaşım hastalıklıdır."

'ABD ZİYARETİ DERHAL ASKIYA ALINMALI'

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünün açıklamasına ilişkin de değerlendirme yapan Önder Aksakal, şöyle devam etti:

"Sözde liderinin önceki gün İdlib'de 8 helikopterle düzenlenen sözde özel bir operasyonla öldürüldüğü söylenen ancak dünya kamuoyunu buna inandıracak en ufak bir emareyi dahi gözlerden uzak tutan ABD'nin yarın bir gün bu yapının sorumlusu olarak Türkiye'yi ortaya atmayacağı konusunda bir güvence de yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı Amerika Birleşik Devletleri ziyareti derhal askıya alınmalı, uluslararası hukuku ayaklar altına almayı bir alışkanlık haline getiren, parça parça edilerek öldürülen insanların katillerini milyar dolarların koyu gölgesine saklayıp görmezden gelebilen anlayışın inayetine mahkum olunmamalıdır. Hiçbir şey için geç değildir. Türk milletinin engin feraseti 100 yıl öncesinin hayalleriyle yaşayanları 100 yıl öncesinin akıbetine uğratacak kudrettedir."

Daha sonra söz alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, yerel seçimlerden bugüne kadar yapılan icraatlerini anlattı. Topaloğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı seçimin ardından ilk defa Kemer ilçesinde ağırlamanın mutluğunu yaşadıklarını belitti.

Konuşmaların ardından STK temsilcilerine söz veren Aksakal, sıkıntıları dinledi ve bunun için ellerinden gelen tüm çabaları göstererek, sorunları çözmede yardımcı olacaklarını belirtti. Toplantıdan sonra Aksakal ve beraberindeki heyet, Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine çıktı.

ANTALYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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