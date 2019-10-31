Aslan balığının zehirlediği balıkçı: "Bir daha yanından bile geçmem" Antalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi Balığı yemeyen ve buzdolabında saklayan Serdar Söyler: "Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aslan balığının zehirlediği balıkçı: "Bir daha yanından bile geçmem" Antalya'da yaşayan amatör ...

İHA

Antalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi. 20 gündür yürümekte zorluk çeken Söyler, "Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha." dedi.

Aslan balığının zehirlediği balıkçı: "Bir daha yanından bile geçmem" Antalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi Balığı yemeyen ve buzdolabında saklayan Serdar Söyler: "Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha"

Antalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi. 20 gündür yürümekte zorluk çeken Söyler, “Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha.” dedi.

Antalya’da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, Hint Okyanusu'nda yaşayan ve zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığını kayalık bölgede zıpkınla avladı. Söyler, balığı ölmesi için kıyıya çıkardı. Hareketsiz olan balık biranda kayarak Söyler’in sağ ayağına düştü. Balığın dikenlerinin battığını hisseden Söyler, hastaneye gitmeden ayağına buz koydu. Ayağı şişmeye başlayan Söyler, hemen hastaneye gitti. 20 gündür belirli aralıkla hastaneye giden Söyler’in ayağının üzerinde doku ölümü olduğu belirlendi. Avladığı balığı atmayan ve buzdolabında saklayan Söyler, avlanmaya devam edeceğini ama aslan balığının yanından bile geçmeyeceğini bildirdi.

Günlük faaliyetlerine güçlükle devam eden Söyler, yıllardır denize daldığını, çeşitli balıkları avladığını ama hayatında ilk kez böyle bir olayın yaşadığını kaydetti. Daha önce de aslan balığı avladığını, titizlikle temizleyip, yediğini anlatan Söyler, bu konuda tecrübesinin bulunduğunu anlattı. Balığın ürememesi için vurulması gerektiğini bildiği için balığı vurduğunu aktaran Söyler, “Denizde vurdum, kayalıklara çıktım. Denizde olan bir vaka değil, denizden çıktıktan sonra kayalarda gelişen bir olay. Balık zıpkının ucundan kaydı, ayağıma düştü. Çekmeme rağmen kurtaramadım, küçük bir sırt dikeni dokundu. Allah'tan ayağımı kaçırdım, tamamen girseydi daha kötü olurdum." dedi.

"Kontrole devam"
Hemen hastaneye gittiğini, orada da zehirli bir hayvanın sokmasına karşı uygulanan prosedürün uygulandığını belirten Söyler, “Zehrin vücuduma yayılması engellendi. Ama ayağımdaki doku zedelendi ve büyük bir yara oluştu. Ayağım da şişti ama yavaşta olsa yürüyebiliyorum. Tedavi sürecim devam ediyor. 10 gün sonra tekrar kontrole gideceğim.” ifadelerine yer verdi.

"Bir daha aslan balığının yanından bile geçmem"
Bir daha aslan balığını avlamayı düşünmediğinin altını çizen Serdar Söyler, "Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Bunu yapan balığın ölüsü. Ölüsü çok tehlikeli. Balığa dokunmak, seyretmek bile tehlikeli. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha." diye konuştu. Balığın denizde karanlık yerlerde bulunduğunu, denizde çok fazla tehlikeli olmadığını ifade eden Söyler, insanların denizde korkmasına gerek olmadığını işaret etti. Daha önce aslan balığını yediğini ve oldukça lezzetli olduğunu anlatan Söyler, ”Balığı yemedim buzdolabına attım. Yemeyi düşünmüyorum. Balığı temizledim ama yemeyeceğim. Balığı yemesini bilen birisine vereceğim, yesin." diye konuştu.

"Olay karada yaşandı"
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olayın denizde değil, karada gerçekleştiğine dikkat çekti. Vurulup karaya çıkarılan balığın zıpkından kayarak amatör balıkçının ayağına düştüğünü dile getiren Gökoğlu, “Bu balıklar mağara ve yaka kovuklarında yaşarlar. Deniz içinde insandan kaçarlar. Denizde bir kişiyi yaralama ihtimali çok düşüktür. Zaten bu olayda balıkçımızın balığı karada ayağına düşürmesiyle oluşmuş.” dedi.

Arslan balığından yaralanmanın ender görüldüğünü dile getiren Mehmet Gökoğlu, “Bu balığa benzer Trakonya balığı var. Arslan balığı ile temas yaşandığı zaman kişinin hemen doktora gitmesi gerekiyor. En doğru hareketlerden biri de yaralana yeri yakacak şekilde 45 dakika boyunca sıcak su uygulamaktır. Bu uygulama zehrin yayılımının azalttığını biliyoruz. Ama en kısa sürede kişinin hastaneye gitmesi gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

"Balığı tutmayın"
Amatör balıkçılara uyarılarda bulunan Gökoğlu, “Avlanan balığa kesinlikle dokunulmaması gerekir. Çırpınırken bu balığa yaklaşmamalıyız. Öldüğünden emin olmalı ve eldiven ile tutmalıyız. Balığın sırt dikenlerin de zehir var. Dikenlerinden uzak durmalıyız.” dedi.

"Denize girmekten kimse korkmasın"
Arslan balığının Kızıldeniz orjinli zehirli bir balık olduğunun altını çizen Gökoğlu, “Bu balığın kıyılarımızda iki türü var. Akdeniz’in riskli balıkları içinde yer alıyorlar. Denize girmekten kimse korkmasın bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu olay denizde değil, karada av aracından düşen balığın ayağa dokunmasıyla oluyor.” diye konuştu.

ANTALYA

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşine otomobiliyle çarparak ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Eşine otomobiliyle çarparak ölümüne sebep oldu
Aksu'da damlalar pamukta buluştu
YEREL HABERLER Aksu'da damlalar pamukta buluştu
DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır
YEREL HABERLER DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya ...
Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı
YEREL HABERLER Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı
Mutfak Mirası Alanya tanıtım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mutfak Mirası Alanya tanıtım çalışmalarını sürdürüyor
Kepez’den Mehmet Akif Ersoy’a semt spor sahası
YEREL HABERLER Kepez’den Mehmet Akif Ersoy’a semt spor sahası
Doç. Dr. Arslan: "Erken tanı ile meme kanserini yenebiliriz"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Arslan: "Erken tanı ile meme kanserini ...
Canan Karatay’ın 'domates' eleştirilerine Kumluca'dan tepki
YEREL HABERLER Canan Karatay’ın 'domates' eleştirilerine Kumluca'dan ...
Sur Yapı Antalya’ya uluslararası ziyaret
YEREL HABERLER Sur Yapı Antalya’ya uluslararası ziyaret
Tornavidayla dairenin kapısını açmaya çalışan 2 kadına suçüstü
YEREL HABERLER Tornavidayla dairenin kapısını açmaya çalışan 2 ...
İnşaatlardan çaldıkları malzemeler için hamal ve nakliyeci tutmuşlar
YEREL HABERLER İnşaatlardan çaldıkları malzemeler için hamal ve ...
Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı
YEREL HABERLER Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı
(Özel) Doğuda kar Alanya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER (Özel) Doğuda kar Alanya'da deniz keyfi
Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü Kapıyı açmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine ...
Manavgat'ta Uluslararası Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Manavgat'ta Uluslararası Futbol Turnuvası başladı
Yankesici Güven Timlerinden kaçamadı Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli Güven Timlerince kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Yankesici Güven Timlerinden kaçamadı Yaşlı kadının ...
Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü
Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz
Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve ...
Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için soymuş Antalya’da çorapla kuyumcu soyan hırsızlardan diğeri 3 kilo altınla yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iki zanlı ilk ifadelerinde borçlarından dolayı icralık olduklarını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi
YEREL HABERLER Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için ...
Dört vatandaşa hasta yatağı desteği verildi
YEREL HABERLER Dört vatandaşa hasta yatağı desteği verildi
Alanya’da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya’da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Başkan Uysal’dan kent peyzaj bitkileri master planı önerisine yeşil ışık
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan kent peyzaj bitkileri master planı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X