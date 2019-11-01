Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapan 'zorba' tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapan 'zorba' tutuklandı

DHA

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı sevgilisi İbrahim Em (46) tarafından kız çocuğuna hamile kaldığı için dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadının şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınan İbrahim Em, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim Em ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim Em, Gonca Sadıklı'ya sürekli erkek çocuk istediğini dile getirdi. Birlikteliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi. İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim Em, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İbrahim Em ile yaşamaya devam etti. Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim Em ile yaşamayı sürdürdü. Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim Em hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.
TEHDİTLE PARA İSTEDİ
Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim Em, ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim Em'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim Em, ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.
SİLAHLA EVİNİ BASTI
5 Eylül günü bu süre de doldu ve İbrahim E., evi tabancayla basarak camları kırdı, eşyalara zarar verdi. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim Em'e üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.
AĞIR İŞKENCE GÖRDÜ
Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim Em, Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü. Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim Em, 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi. 
TUTUKLANDI
Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, İbrahim Em'in geçen 28 Ekim Pazartesi günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İbrahim Em, çıkarıdığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ESKİ KIZ ARKADAŞINI DA DÖVMÜŞ
İbrahim Em'in eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Gonca Sadıklı, "Eksi kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bundan dolayı hapis yatmış. Beni tehdit ediyordu. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim olmadığı için hastaneye gidip gelirken büyük korku yaşıyorum" dedi.

ANTALYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alternatif yarışmanın kazananlarına Antalya'da özel tören
YEREL HABERLER Alternatif yarışmanın kazananlarına Antalya'da özel ...
Antalyaspor moral depoladı Yönetim ve taraftar desteğiyle moral buldular
YEREL HABERLER Antalyaspor moral depoladı Yönetim ve taraftar ...
Aslan balığının zehirlediği balıkçı: "Bir daha yanından bile geçmem" Antalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi Balığı yemeyen ve buzdolabında saklayan Serdar Söyler: "Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha"
YEREL HABERLER Aslan balığının zehirlediği balıkçı: "Bir daha ...
Eşine otomobiliyle çarparak ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Eşine otomobiliyle çarparak ölümüne sebep oldu
Aksu'da damlalar pamukta buluştu
YEREL HABERLER Aksu'da damlalar pamukta buluştu
DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır
YEREL HABERLER DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya ...
Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı
YEREL HABERLER Antalyaspor yönetiminden taraftarlara çağrı
Mutfak Mirası Alanya tanıtım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mutfak Mirası Alanya tanıtım çalışmalarını sürdürüyor
Kepez’den Mehmet Akif Ersoy’a semt spor sahası
YEREL HABERLER Kepez’den Mehmet Akif Ersoy’a semt spor sahası
Doç. Dr. Arslan: "Erken tanı ile meme kanserini yenebiliriz"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Arslan: "Erken tanı ile meme kanserini ...
Canan Karatay’ın 'domates' eleştirilerine Kumluca'dan tepki
YEREL HABERLER Canan Karatay’ın 'domates' eleştirilerine Kumluca'dan ...
Sur Yapı Antalya’ya uluslararası ziyaret
YEREL HABERLER Sur Yapı Antalya’ya uluslararası ziyaret
Tornavidayla dairenin kapısını açmaya çalışan 2 kadına suçüstü
YEREL HABERLER Tornavidayla dairenin kapısını açmaya çalışan 2 ...
İnşaatlardan çaldıkları malzemeler için hamal ve nakliyeci tutmuşlar
YEREL HABERLER İnşaatlardan çaldıkları malzemeler için hamal ve ...
Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı
YEREL HABERLER Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı
(Özel) Doğuda kar Alanya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER (Özel) Doğuda kar Alanya'da deniz keyfi
Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine suçüstü Kapıyı açmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Alanya’da 2 kadın hırsızlık şüphelisine ...
Manavgat'ta Uluslararası Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Manavgat'ta Uluslararası Futbol Turnuvası başladı
Yankesici Güven Timlerinden kaçamadı Yaşlı kadının cüzdanını çalan şüpheli Güven Timlerince kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Yankesici Güven Timlerinden kaçamadı Yaşlı kadının ...
Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü
Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz
Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesi çalışanlarına İş Sağlığı ve ...
Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için soymuş Antalya’da çorapla kuyumcu soyan hırsızlardan diğeri 3 kilo altınla yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iki zanlı ilk ifadelerinde borçlarından dolayı icralık olduklarını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi
YEREL HABERLER Çoraplı soyguncular kuyumcuyu borçları için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X