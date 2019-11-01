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Canan Karatay’ın ’domates’ eleştirilerine Kumlucalı üreticilerden sert tepki Üreticiler: "Canan hoca ...

İHA

Canan Karatay'ın, "Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız" açıklamalarına Antalya'nın Kumluca ilçesinden tepki geldi. Üreticiler, "Canan hocamızı Kumluca'ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz. O profesörlüğünü yapsın, biz de çiftçiliğimizi yapalım" dedi.

Canan Karatay’ın ’domates’ eleştirilerine Kumlucalı üreticilerden sert tepki Üreticiler: "Canan hoca profesörlüğünü yapsın, biz de çiftçiliğimizi yapalım" "Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz"

Canan Karatay’ın, “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamalarına Antalya’nın Kumluca ilçesinden tepki geldi. Üreticiler, "Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz. O profesörlüğünü yapsın, biz de çiftçiliğimizi yapalım" dedi.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay’ın televizyon ve gazetelerde çıkan “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamalarına tepki gösterdi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökçe, "Canan Karatay hocamız ’kışın domates, biber, patlıcan yemeyin’ demiş. Hayır öyle bir şey yok. Biz burada sağlıklı bir şekilde üretim yapıyoruz. Seralarda üretilen ürünlerin tamamen kimyasalla işi yoktur. Kimyasal kullanmıyoruz. Çünkü seralar kapalı bir alan olduğu için dışarıdan zararlı böcek ve haşerat girmez. Tamamen kontrolümüz altında olduğu için arı ve böcekle üretim yapıyoruz" dedi.

"Medya önünde ağır dille eleştiriliyor"
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay ise "Yine kış mevsimi geliyor. Bizim bin bir emekle ürettiğimiz domateslerimiz medyanın önünde ağır dille eleştiriliyor. Dünyada en sağlıklı domatesleri biz Kumluca’da seranın içinde yetiştiriyoruz. Örtülü ve kontrol altında yetiştirilen bu ürünler, her türlü zirai ilaçlardan uzak bir şekilde yetiştirilmekte. Kumluca’ya sizleri bu ürünleri yemeye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu da "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca’mıza Sayın hocamız Canan Karatay’ı sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz. Gelsin burada sağlıklı beslenmek nasılmış biz ona öğreteceğiz. Geldiği zaman biz ona domates çorbamızı, domates suyumuzu ve domates reçelimizi, domates salatamızı bunları ikram edeceğiz. Kumluca’da sağlıklı bir şekilde beslenmeyi tarif edeceğiz kendisine. Her zaman kapımız açık sonuna kadar. Sağlıklı domateslerimizi kendisine ikram edeceğiz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler” ifadelerinde bulundu.

"Açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz"
Bir diğer tepki de üreticilerden gelirken üretici Ramazan Durmuş, "Sayın Canan Karatay hocamız basında yaptığı açıklamalarda ’kışın domates, biber, patlıcan yenmez’ demiş. Biz Kumluca halkı olarak dünyada sayılı bölge olarak mikro klima ikliminde yetişen domateslerimizi genellikle yüzde 99 olarak doğal olarak yetiştiriyoruz. Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz" mesajını verdi.
Üretici Önder Akıncı da "Canan Karatay hocamızı severiz sayarız, bilgisine güveniriz. O profesörlüğünü yapsın. Biz de çiftçiliğimizi yapalım. Gelsin, yerinde görsün. Şartlarımızı görsün. Nasıl yapıldığını bizimle beraber görsün. Kumluca’nın iklimini üretim şartlarını görsün. Ondan sonra konuşsun” dedi.

ANTALYA

01 Kasım 2019 Cuma

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