Muratpaşa kadın hentbol takımı Rize deplasmanında

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Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 5’inci hafta maçında deplasmanda Rize temsilcisi Pazarspor’la karşılaşacak. Paşanın Meleklerinde kaptan Diğdem Hoşgör ve Yağmur Toprak gibi deneyimli isimler Antalya’da bırakılırken açıklanan 15 kişilik kadronun yaş ortalaması 18.6 oldu.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde geçen haftayı bay geçen Paşanın Melekleri, Cumartesi günü yeniden sahalara dönüyor. Ligde oynadığı 3 maçın ardından 4 puanla 4’üncü sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligin 5’inci hafta maçında Rize temsilcisi Pazarspor’la karşılaşacak. Rize’nin Pazar ilçesinde Mehmet Akif Pirim Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Paşanın Melekleri, oynadığı 4 maçta da galibiyet alamayan ve ligin son sırasında bulunan Pazarspor karşısına genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkacak. Antrenör Birol Ünsal, kaptan Diğdem Hoşgör, Yağmur Toprak gibi deneyimli isimleri Pazarspor maç kadrosuna dahil etmezken açıklanan 15 kişilik kadronun yaş ortalaması 18.6 oldu.

ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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