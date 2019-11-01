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Kepez’de istihdam buluşmaları

İHA

Kepez Belediyesi'nin 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi' iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ediyor.

Kepez’de istihdam buluşmaları

Kepez Belediyesi’nin ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ediyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 123 projeden biri olan ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyor. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, işverenleri Türkiye’nin birçok noktasında şubeleri olan bir marka ile daha buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede iş arayanlar, işverenlerle bir araya geldi. 17 kişinin müracaat ettiği görüşmelerde müşteri hizmetleri alımı yapıldı.

Merkez nasıl çalışıyor?
Antalya’nın sanayi devleri ile gücünü birleştiren Kepez Belediyesi, daha çok kişiye iş kapılarını aralayabilmek için çalışıyor. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne yapılan her iş talebi titizlikle dikkate alınıyor. Mesleki ve istenen iş alanına göre yapılan sınıflandırmanın ardından, iş arayanlar ile işverenler bir araya getiriliyor.

ANTALYA

01 Kasım 2019 Cuma

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