Liseli Özlem, 9'uncu kattan ölüme atladı

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ANTALYA'da lise son sınıf öğrencisi Özlem Ö. (17), 9'uncu kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, çarşamba günü gece yarısı sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1072 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Metin Nuran Çakallıklı Lisesi son sınıf öğrencisi Özlem Ö., ailesi evdeyken, odasının penceresinin önüne koyduğu sandalyenin üzerine çıkarak, kendini 9'uncu kattan boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine bahçeye çıkan bir bina sakini, Özlem Ö.'yü yerde kanlar içinde yatarken görüp, polise ve ailesine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özlem Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Özlem Ö.'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

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