ANTALYA'da, 10 yaşındaki Volkan Çoban, arkadaşlarıyla oynamak için girdiği okul bahçesinde, görevlinin kapıyı kilitleyip gitmesi nedeniyle 1 saat mahsur kaldı. Çocuk, görevlinin geri gelip, kapıyı açmasıyla bahçeden çıkabildi.

Kamile Çömlekçi 5'inci sınıf öğrencisi Volkan Çoban, dün saat 19.00 sıralarında mahalle arkadaşlarıyla birlikte oynamak için Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nin bahçesine girdi. Ancak çocuklar oynarken görevli ana giriş kapısını kilitleyip, gitti. Evlerine gitmek isteyen çocuklar kilitli kapıyla karşılaştı. Bunun üzerine kilitli kapıya tırmanarak, dışarı çıktılar. Volkan Çoban ise kapıya tırmanamayınca okul bahçesinde mahsur kaldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Volkan Çoban'ın annesi Şerif Güven gelip, durumu polise bildirdi. Kısa sürede okula gelen polis, kapı üzerindeki telefon numarasından okul görevlilerine ulaştı. Yaklaşık 1 saat okul bahçesinde mahsur kalan Volkan Çoban, okul görevlisinin gelip kapıyı açması ile dışarı çıkabildi.

Aynı okulda Volkan Çoban ile oynadığını ve görevlinin kapıyı kapattığını fark etmediklerini söyleyen Ahmet Furkan Gülay, "Oyun bitince dışarı çıkmak istedik. Görevli kapıyı kapatıp, gitmiş. Biz kapı üzerinden atlayıp, çıktık. Ancak Volkan orada mahsur kaldı" dedi.

Oğlunun bahçede mahsur kalması yüzünden sinirlenen Şerif Güven de "Çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyor. Okul görevlisi kapıyı kilitlerken bu çocukları nasıl fark etmez, çok merak ediyorum" diye konuştu.



ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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