FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da sürdürülen FETÖ operasyonları kapsamında 20172019 tarihleri arasında 59 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 20172019 tarihleri arasında askeri şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5 şüpheli yakalandı ve bu şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı gözaltına alınan toplam 49 şüpheliden 11'i tutuklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı toplam 28 şüpheliden de 12'si tutuklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı toplam 47 şüpheliden 28'i ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Toplam 151 askeri şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 74 zanlı da Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 59 şüpheli tutuklanarak Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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