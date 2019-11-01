Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası’nda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 1213 Ekim tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10, U12, U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 1012 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 6. sınıf öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası’nda Türkiye birincisi oldu.

Uğurlu öğrenci İdil Cengiz, “Uzun yıllardır uğraştığım ve hazırlandığım yarışmada emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum” dedi.

ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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