Ev sahipliğini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı “Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı” 4 Kasım Pazartesi günü Antalya Belek’te başlıyor.

Antalya'da yapılacak Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı'na, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC), ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) ve Dünya Bankası temsilcilerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 65 ülke Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri temsilcileri katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, WMO’nun tanımına göre 'nisbi olarak kısa süreli (6 saatten az) ve yüksek pik debiye' sahip olan ani taşkınların, yılda 5000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, önemli sosyal, ekonomik ve çevresel zararlara neden olan dünyanın en ölümcül doğal afetleri arasında olduğu ifade edildi. Dünyada meydana gelen taşkınlardan yüzde 85’ini oluşturan ani taşkınların aynı zamanda farklı taşkın tipleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip doğal afetler olduğu belirtilerek, "WMO tarafından ülke düzeyinde yapılan anketin son bulgularına göre; 139 ülkeden 105'i ani taşkınları dünyadaki en önemli iki doğal afet arasında saymaktadır. WMO’nun 2007 yılında düzenlediği XV. Kongresinde dünya genelinde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin (FFGS) kurulması kararı alındıktan sonra oluşturulan 12 Bölgeden iki tanesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunuyor. Karadeniz ve Orta Doğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile Güneydoğu Avrupa Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi bu girişimin bir parçası olarak geliştirilmiş ve Türkiye her iki sistemin bölgesel merkezi seçilmiştir" denildi.



"Uluslararası alanda işbirliği çalışmalarına hız verdik"

Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Çalıştayı'nın açılışına katılacak olan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "2 adet Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemine ev sahipliği yaptıklarını, bu sistemlere dahil edilen gözlem istasyonları sayısını 138'den 876'ya yükselttiklerini belirterek, "Zaman içinde ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için Şehir Selleri Erken Uyarı ile Nehir Öteleme Modüllerinin geliştirilmesine öncülük ettik” dedi.

Erken Uyarı Sistemlerinin ani taşkınlarda gerçek zamanlı bilgilendirme ürünleri sağlamada etkili bir araç olduğunu vurgulayan Coşkun, sistemin başarılı bir şekilde uygulanması için yerel, bölgesel ve uluslararası seviyelerde sağlam bir işbirliğini gerektirdiğinin farkındalığıyla kurum olarak uluslararası alanda işbirliği çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

48 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 'Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı'nda dünyanın en ölümcül doğal afetleri arasında yer alan ani taşkınların erken uyarı konusu ile Bölgesel Merkezlerin yaptığı çalışmalar, sistemin kullanımı ve sürdürülebilirliği hakkında değerlendirmelerde bulunulacak.

ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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