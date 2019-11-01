Antalya'da 2 yılda FETÖ'cü 59 askeri personel tutuklandı

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ANTALYA'da, 20172019 yılları arasında, terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 151 askeri personelden 59'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması' amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2017-2019 tarihleri arasında örgütün askeri yapılanmasına yönelik bir dizi operasyon yapıldı. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 151 askeri personel gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 74'ü sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 59'u ise tutuklandı.



ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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