Eskrimde Türkiye birinciliği

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası´nda Türkiye birincisi oldu.Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 1213 Ekim tarihlerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10&U12&U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 10-12 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 6'ncı sınıf öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası´nda Türkiye birincisi oldu.İdil Cengiz, "Uzun yıllardır uğraştığım ve hazırlandığım yarışmada emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum" dedi.
ANTALYA
01 Kasım 2019 Cuma
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