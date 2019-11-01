Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversiteli İrem Su'nun bulunduğu araca çarparak ölümüne sebep olan sürücüye tahliye ...

İHA

Burdur'da, üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda açıklama yapan İrem Su'nun teyzesi, "Bu mahkeme, diğer mahkeme, istinaftır, Yargıtay'dır anayasadır bilmiyorum. Hukuk benim dilim değil. Hak edilen ceza verilene kadar her gün de olsa Antalya'ya İstanbul'dan, Manisa'dan, Konya'dan çıkıp geleceğiz. Bizi böyle yıldıramayacaklar. Gerekirse her gün geleceğiz" dedi.

Üniversiteli İrem Su'nun bulunduğu araca çarparak ölümüne sebep olan sürücüye tahliye çıkmadı Arkadaşları, İrem Su için "Adalet istiyoruz" pankartı açtılar Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik ışıkları ihlalinin yol açtığı kazayı resmi internet sitesinde “Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı” ifadeleri ile internet sitesinde paylaştı. İrem Su’nun acılı teyzesi: “Bizi böyle yıldıramayacaklar” “Bu mahkeme, diğer mahkeme, istinaftır, Yargıtay’dır anayasadır bilmiyorum. Hukuk benim dilim değil” “Hak edilen ceza verilene kadar her gün de olsa Antalya’ya İstanbul’dan, Manisa’dan, Konya’dan çıkıp geleceğiz” “Bizi böyle yıldıramayacaklar. Gerekirse her gün geleceğiz”

Burdur'da, üniversiteli İrem Su Akkaya'nın (19) bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda açıklama yapan İrem Su’nun teyzesi, “Bu mahkeme, diğer mahkeme, istinaftır, Yargıtay’dır anayasadır bilmiyorum. Hukuk benim dilim değil. Hak edilen ceza verilene kadar her gün de olsa Antalya’ya İstanbul’dan, Manisa’dan, Konya’dan çıkıp geleceğiz. Bizi böyle yıldıramayacaklar. Gerekirse her gün geleceğiz” dedi.
Kaza, 13 Mart’ta Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İrem Su Akkaya (19) ağır yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Akkaya, hayatını kaybetti. Sürücü Emre E. ise tutuklandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya İrem Su’nun annesi Leyla Akkaya, babası Halil Akkaya, Süleyman Emre K., taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emre E. ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.
Olay günü bilincinin açık olduğunu ifade eden sanık Emre E., “Kaza sonrasında da art niyetli bir davranışta bulunmadım” dedi.
Duruşma savcısı, İrem Su Akkaya’nın Isparta Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden kesin ölüm nedeninin tespit için görüş istenmesine, suçun işleniş şekli ve delil durumuna göre sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda ise İrem Su'nun arkadaşları, 'İrem Su için adalet istiyoruz' yazılı pankartlar açtı.

“Bu bir cinayettir”
5’inci duruşmanın görüldüğünü belirten İrem Su’nun teyzesi Selda Avcı, “Duruşma sürekli erteleniyor. Kazada yapılan hız belli. Mobese kayıtlarında sürücünün ayakta duramadığı belli. Dağ başında olan kazalarda nasıl adalet sağlanıyor? Biz burada mobese, alkol kaydı varken hakkımızı alamıyoruz. 2 çocuk daha ölseydi? Beyza ve Emre de ölmüş olsaydı, İrem Su tek canı kıymetsizdi, 3 çocuk olsaydı o zaman mı ceza verecekti? Bu olayı takip edenler sanığa ‘katil’ dediğinde biz ‘katil’ demişiz gibi suçlanıyoruz. Ki bu bir cinayettir” dedi.

“Biz burada 9 ayı kesinleştiremiyoruz”
Avcı sözlerine şöyle devam etti: “Yurt dışında ölümlü kazalar 25 yılla yargılanıyor. Sen birinin ölümüne sebep olmuşsun. Bilerek ve isteyerek, içerek yola çıkmışsın. 25 yılla yargılanırsın. Biz burada 9 ayı kesinleştiremiyoruz. 9 yıl 9 ay bile alsa bu adam 5 buçuk yıl yatacak. 19 yaşındaki İrem Su’yu bembeyaz toprağın altına koyduk. Yasa yok, kanun yok, kural yok, kırmızı ışık yok. Alkol için verdikleri ceza 6 ay ehliyetini alıyorlar, 700800 lira para cezası kesiyorlar. Bu ne biçim iş? Can gitti can. Bir ailenin tek evladı toprağın altına gitti. Hala diyorlar ki, ‘ben son 2 ay maaşımı alamadım, maaşım kesildi’ derdimiz bu. Biz hangimiz hayatımıza devam edebiliyoruz. Bu mahkeme, diğer mahkeme, istinaftır, Yargıtay’dır anayasadır bilmiyorum. Hukuk benim dilim değil. Hak edilen ceza verilene kadar her gün de olsa Antalya’ya İstanbul’dan, Manisa’dan, Konya’dan çıkıp geleceğiz. Bizi böyle yıldıramayacaklar. Gerekirse her gün geleceğiz. Anne ve babasının yüreğine bir damla su düşene kadar uğrayacağız. Evlat gitti zaten bunun tesellisi yok. İrem Su’nun canının tesellisi yok.”

“Benim tek çocuğumdu”
Baba Halil Akkaya ise, İrem Su’nun ruhu rahat oluncaya kadar, yüreklerinin soğumayacağını söyledi. Akkaya, “O güne kadar biz buradayız. Kesin ölüm nedeni istiyorlar. Sanırım cezayı düşürmeye çalışıyorlar. Sanığın ceza alması çok umurumda değil, öldürseler bile umurumda değil. Önemli olan başka İrem Su’lar gitmesin. Benim tek çocuğumdu. Yüce Türk adaletine güvenmek istiyorum. Bireyler ceza vermeye kalkmasın, adalet versin. Bireyler verirse ağır olur” diye konuştu.

Kaza görüntüsü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik ışıkları ihlalinin yol açtığı kazayı resmi internet sitesinde “Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı” ifadeleri ile internet sitesinde paylaştı.
BurdurAntalya karayolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre E. idaresindeki 03 RF 575 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sürücü Süleyman Emre K. ile yanında yolcu olarak bulunan İrem Su Akkaya (19) ve Beyza D. (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya Burdur Devlet Hastanesinden sevk edildiği Isparta’daki özel hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Akkaya'nın cenazesi memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Araçlardan birinin bariz şekilde kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kazanın Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerinde, “Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı” yorumu yapıldı.
Görüntülerde araçlardan birine yeşil yanarken, diğerine kırmızı yandığı görülüyor. Araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada çarpışan araçlardan biri BucakAntalya tabelasına çarpıp refüje çıkıyor, diğeri ise yol kenarında savrularak sulama kanalının içinde kalıyor.

ANTALYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okula tabanca götüren liseli: Düğüne gitmiştim, yanımda kaldı
YEREL HABERLER Okula tabanca götüren liseli: Düğüne gitmiştim, ...
Eskrimde Türkiye birinciliği
YEREL HABERLER Eskrimde Türkiye birinciliği
'İrem Su'nun canının tesellisi yok'
YEREL HABERLER 'İrem Su'nun canının tesellisi yok'
Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 2 yılda FETÖ'cü 59 askeri personel tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 yılda FETÖ'cü 59 askeri personel ...
Yılda 5 bin ölüme neden olan ani taşkınlara önlemler, Antalya´da konuşulacak
YEREL HABERLER Yılda 5 bin ölüme neden olan ani taşkınlara önlemler, ...
Portatif köprüden girdikleri tur teknesinde alkol içip, cipsleri yiyip gittiler Antalya Kaleiçi’nde bir tur teknesine 2 metre yüksekliğindeki portatif köprüden giren 1’i kız 4 kişinin görüntüleri gülümsetti Tekne kaptanı Recep Çetinkaya davetsiz misafirlere seslenerek, “Gündüz gelin ben sizi tura çıkarırım, yeter ki bize zarar vermeyin” dedi.
YEREL HABERLER Portatif köprüden girdikleri tur teknesinde alkol ...
Dünyanın selleri Antalya’da konuşulacak “Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı” başlıyor
YEREL HABERLER Dünyanın selleri Antalya’da konuşulacak “Ani Taşkın ...
'Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan amcaoğlu tutuklansın'
YEREL HABERLER 'Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden ...
Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi
YEREL HABERLER Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi
Silahlı soygunda çalınan 3 kilo altınına kavuşan kuyumcunun mutluluğu Yaklaşık 800 bin TL değerindeki altınlarını geri alan kuyumcu, bu sabah vitrinini yeniden süsledi Altınlarına kavuşan esnaf büyük mutluluk yaşadı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahlı soygunda çalınan 3 kilo altınına kavuşan ...
Altın Portakal'da canlı yayının davetsiz sevimli misafiri Sinema sanatçılarının katıldığı canlı yayında kameralara aldırman ortaya yattı, bir süre sonra sıkılıp parka doğru gitti Konuklar, kendileri canlı yayındayken meraklı gözlerle sevimli davetsiz misafiri izlediler
YEREL HABERLER Altın Portakal'da canlı yayının davetsiz sevimli ...
Antalyaspor seyirci rekoruna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor seyirci rekoruna hazırlanıyor
Dürüst şoförün ‘Google' sitemi Otobüste İranlı turistin unuttuğu ve içerisinde 30 bin liralık dövizin bulunduğu cüzdanı sahibine teslim eden şoför, bu sefer özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı buldu Şoför, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan ‘salak’ yorumları sonrası, arama motoru Google’ye ‘salak şoför’ yazılınca kendisinin çıkmasına üzüldüğünü söyledi Barış Özer: "Google'ye 'salak şoför' yazınca ben çıkıyorum"
YEREL HABERLER Dürüst şoförün ‘Google' sitemi Otobüste İranlı ...
FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli ...
Antalya'da aralarında suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 3 motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aralarında suça sürüklenen çocuğun da ...
Okul bahçesinde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Okul bahçesinde mahsur kaldı
Sanatçılar ve trafik polisleri sahnede on binlere seslendi
YEREL HABERLER Sanatçılar ve trafik polisleri sahnede on binlere ...
Liseli Özlem, 9'uncu kattan ölüme atladı
YEREL HABERLER Liseli Özlem, 9'uncu kattan ölüme atladı
Antalya'da haklarında hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da haklarında hapis cezası bulunan 3 zanlı ...
Başkan Uysal, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, gençlerle buluştu
Büyükşehir vatandaşları sporla buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşları sporla buluşturuyor
ASMEK kursları 4 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER ASMEK kursları 4 Kasım’da başlıyor
Kepez’de istihdam buluşmaları
YEREL HABERLER Kepez’de istihdam buluşmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X