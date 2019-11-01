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Antalya'da kuş halkalama çalışmaları başladı

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, sonbahar dönemi kuş halkalama çalışmaları başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi ile 2016 yılında yapılan protokol kapsamında kuş halkalama çalışması yaptıklarını söyledi. Bilimsel kuş halkalamanın bir araştırma metodu olduğunu, kuşların bireysel halkalanmasına dayandığını kaydeden Rıza Kamil, "Kuşlar, halkalama lisansına sahip, eğitimli araştırmacılar tarafından güvenli yöntemlerle zarar verilmeden yakalanıyor. Ardından üzerlerine numara ve adres yazılı halkalar takılıyor. Gerekli bilgilerin kaydedilmesinden sonra serbest bırakılıyor" dedi.
Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 10 yıldır bu çalışmanın yapıldığını, binlerce kuşun halkalandığını aktaran Rıza Kamil, "Bu istasyonumuzda halkalanan bir akkuyruk, kısa bir süre sonra Finlandiya'da yakalanarak, kayıt bildirildi. Halkalama verilerinin toplanması, doğa koruma faaliyetlerine yön verecektir" diye konuştu.
Araştırma koordinatörü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. öğretim üyesi Hakan Karaardıç ise Boğazkent'in özellikle göç açısından çok önemli bir alan olduğunu ifade etti. Afrika'da kışlayan pek çok kuş türünün Akdeniz'i geçerek, Anadolu üzerinden üreme alanlarına giderken Boğazkent'ten geçtiğini anlatan Dr. Hakan Karaardıç, "Sonbahar döneminde başladığımız halkalama çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada, sis ağları dediğimiz ağlarla kuşları yakalıyoruz. Bacaklarına Türkiye kodlu alüminyum metal halkalar takıyoruz. Kuşun yaşı, cinsi, ağırlık ve kanat uzunluğunu tespit ettikten sonra doğaya bırakıyoruz. Böylelikle hem göç yolculukları hakkında, hem de doğada hayatta kalma süreleri hakkında bilgilere ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA

01 Kasım 2019 Cuma

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