Sokak kedisi, Altın Portakal'ın maskotu oldu

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BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film gösterimlerinin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi kapısında bekleyen kedi, festivalin maskotu oldu.

Merkezin de içerisinde bulunduğu parkta yaşayan kedi, bir hafta boyunca festival kapmasında film gösterimlerine gelen binlerce sinemaseveri kapıda karşıladı. Kırmızı halı üzerinde yatan kedi, zaman zaman merkez içerisinde rahatça gezindi. Sinemaseverlerin ilgi odağı haline gelen, merkez çalışanları tarafından beslenen sevimli kedi, bu yıl yeniden sarıya boyanan Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs Heykeli'nin dibinde zaman zaman uyukluyor.



ANTALYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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