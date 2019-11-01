Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı

DHA

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Ali Özel'in yönetmenliğini yaptığı 'Bozkır', aldığı 10 ödül ile festivale damga vurdu.

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Ali Özel'in yönetmenliğini yaptığı 'Bozkır', aldığı 10 ödül ile festivale damga vurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 bin kişilik spor salonundaki ödül töreniyle sona erdi. Tören öncesi sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek salona girdi. 26 Ekim'de başlayan festivalde bir hafta boyunca 66 film farklı kategorilerde yarıştı. CNN Türk´te canlı yayınlanan ödül törenini, Nefise Karatay ve Yekta Kopan sundu. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival coşkusunun bir hafta boyunca kentte hissedildiğini söyledi. `Öze Dönüş´ temasıyla işlenen festivalde sinemacıların desteğini hissettiklerini belirten Böcek, "Biz birlikte daha güçlüyüz, en güzelini birlikte yaparız. Altın Portakal'ı tarihine yakışır hale getirdik" dedi.
Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.
EN İYİ FİLM: BOZKIR
Törenin en değerli ödülü 'En İyi Film' ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıkladı. Yönetmen Ali Özel'in ilk uzun metraj filmi `Bozkır´ bu ödülün sahibi oldu.
EN İYİ YÖNETMEN: ALİ ÖZEL
Ulusal kategorinin En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz açıkladı. Bütün kararları oy birliğiyle aldıklarını belirten Demirkubuz, En İyi Yönetmen Ödülü'nü `Bozkır´ filmiyle Ali Özel'e verdi. Sahneye oğlu Deniz ile çıkan Özel, oğlunun senaryoyu okuyarak kendisine fikir verdiğini söyledi. Özel, "Deniz, senaryoda bana çok destek verdi. Ödülü onun adına alıyorum" dedi.
EN İYİ ERKEK OYUNCU 2 AKTÖRÜN OLDU
Bu yılki festivalde onur ödülü alan deneyimli oyuncu Selma Güneri, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki aktöre verdi. Güneri, `Küçük Şeyler´ filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile `Bozkır´ filmindeki rolüyle Mücahit Koçak'a verdi. Çok heyecanlanan Mücahit Koçak, ödülü mart ayında doğacak çocuğu için aldığını söyledi. Alican Yücesoy da ödülü dolayısıyla Müşfik Kenter'e teşekkür etti. Yücesoy, "Bu ödülü meslek büyüğüm Uğur Polat'a addediyorum" dedi.
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KIZ ÇOCUKLARINA İTHAF ETTİ
Sinemanın ünlü aktörü Ahmet Mekin de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü `Aşk, Büyü Vs.´ filmindeki rolüyle Selen Uçar'a verdi. Uçar, bu ödülü Mekin'den almanın çok değerli olduğunu söyledi. Jüriye teşekkür eden Uçar, oyundaki partneri Ece Dizdar'la birlikte aldığını aktardı. Uçar, "Film farklı bir aşk hikayesi, farklı olanın yeni olanın yadırgandığı, yargılandığı bu dünyada kendini var eden iki kişinin hikayesini anlattık. Bu ülkenin iki kadın oyuncusu olarak cesaretle işimizi yapmaya çalıştık. Ödülü yola devam edeceklere ithaf ediyorum. Korkmadan kendini ifade edebilen kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Ne düşünürse düşünsün, hangi dili konuşursa konuşsun, birbirine saygı duyabilen eşit şartlarda büyüyecek kız ve erkek çocuklarına ithaf ediyorum" dedi.
İLK KEZ VERİLEN CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ
Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü ise `Küçük Şeyler´ filmindeki kurgusuyla Selda Taşkın'a verildi. Taşkın, ödülü kadın meslektaşları adına aldığını söyledi.
ULUSALDAKİ DİĞER ÖDÜLLER
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aşk, Büyü, Vs ile Küçük Şeyler
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bozkır, (Ali Özel)
En İyi Senaryo Ödülü Ali Özel, (Bozkır)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy (Bozkır)
En İyi Müzik Ödülü: Hüseyin Özel (Bozkır)
En İyi Kurgu Ödülü: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı (Bozkır)
En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven, (Kronoloji)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aslı İnandık (Soluk)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal (Bozkır)
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Özel (Bozkır)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Aşk, Büyü, vs. (Ümit Ünal)
İzleyici Ödülü: Leyla Yılmaz (Bilmemek)
ULUSLARARASI ÖDÜLLER
Bu yılki uluslararası kategoride de ödüller şu şekilde dağıtıldı:
En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler, Joe Odagiri, Japonya
En İyi Yönetmen: Reza Mirkarimi (Şirin'in Kalesi) İran
En İyi Kadın Oyuncu: Regina Case (Üç Yaz) Three Summers, Brezilya
En İyi Erkek Oyuncu: Hamed Behdad (Şirin'in Kalesi) İran filmi
Zaman Her Şeyi Siler filmiyle 'En İyi Film Ödülü'nü alan yönetmen Joe Odagiri konuşmasını Japonca yaptı, çeviri olmayınca Odagiri Türkçe, "Çok teşekkür ederim" dedi ve sahneden ayrıldı.
KISA FİLM VE BELGESEL ÖDÜLLERİ
Ulusal Kısa Metraj Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı `Aylin` filmine gitti. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülü ise Burcu Aykar'ın yönettiği Ablam filmine verildi.
Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Film Kadınlar Ülkesi  (Şirin Bahar Demirel), Jüri Özel Ödülü de Aether (Ruken Tekeş) layık görüldü.
Ödül töreni Cahit Berkay'ın konseri ile sona erdi.

ANTALYA

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı (2)
YEREL HABERLER Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor ...
Yönetmen Ali Özer: "Heyecanlıyım" Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Yönetmen Ali Özer: "Heyecanlıyım" Altın Portakal Film ...
Ahmet Nur Çebi: Milletin bırakıp gitme nedeni olan sorunu çözdük
YEREL HABERLER Ahmet Nur Çebi: Milletin bırakıp gitme nedeni olan ...
Altın Portakal Film Festivali’nde 'Bozkır'a 10 ödül Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali’nde 'Bozkır'a 10 ...
Altın Portakal'da 'Kırmızı Halı' şıklığı
YEREL HABERLER Altın Portakal'da 'Kırmızı Halı' şıklığı
Altın Portakal Film Festivali’nde kırmızı halıda ünlüler geçidi Salih Güney: "Yeşilçam, Antalya Altın Portakal'la özleşir. Bizler için çok önemli olan bir ödül töreni, bizim için Oscar ağırlığında" Tuba Ünsal: "Sektörün en ileri gelen ahalisi burada" Selma Güneri: "Yeşilçam olmazsa Türk sineması olmazdı zaten"
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali’nde kırmızı halıda ...
Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Çavuşoğlu: "Son 20 yılda ihracat, 26 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine çıktı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gümrük Birliği anlaşmasındaki taahhütlerden biri daha yerine getirildi"
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: "Son 20 yılda ihracat, 26 milyar dolardan ...
50 kilo skunk ile birlikte 30 bin lira ele geçirildi
YEREL HABERLER 50 kilo skunk ile birlikte 30 bin lira ele geçirildi
Çavuşoğlu: PKK/YPG devleti kurmak istiyorlardı
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: PKK/YPG devleti kurmak istiyorlardı
Festivalde, biletli gençlerin 'koltuk' ısrarı
YEREL HABERLER Festivalde, biletli gençlerin 'koltuk' ısrarı
Rektörlerden Prof.Dr. Kalan'a destek
YEREL HABERLER Rektörlerden Prof.Dr. Kalan'a destek
Bakan Çavuşoğlu: "Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Burada PKK-YPG devleti kurmak istiyorlardı, büyük bir oyundu. Bunun başını da Fransa ve İsrail çekiyor" "Bugüne kadar hiçbirinden de bugüne kadar böyle bir çaba içinde olmadık diyende olmadı" "İki mutabakatta istediğimizi aldık" "Sahada ve masada güçlü olursanız bunu yapabilirsiniz, harekatımızı yapmasak bu olmazdı"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Burada bir terör devleti kurmak ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ölen Zehra Demir'in avukatı: Cinayete tutuklama yok
YEREL HABERLER Ölen Zehra Demir'in avukatı: Cinayete tutuklama yok
Takla atarak karşı şeride geçip seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atarak karşı şeride geçip seyir halindeki ...
800 bin liralık altın çalan 3 soyguncu tutuklandı
YEREL HABERLER 800 bin liralık altın çalan 3 soyguncu tutuklandı
Asker selamı verdiği için takımından kovulan hentbolcuya Antalyaspor sahip çıktı
YEREL HABERLER Asker selamı verdiği için takımından kovulan ...
Antalya’da 50 kilogram esrar maddesi ele geçirildi Uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 29 bin 990 liraya el konuldu
YEREL HABERLER Antalya’da 50 kilogram esrar maddesi ele ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık. Her zaman diplomasiden yanayız."
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en ...
Antalya, 10 ayda 14,1 milyon turist ağırladı
YEREL HABERLER Antalya, 10 ayda 14,1 milyon turist ağırladı
Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki
Lig lideri Alanyaspor'dan hakem hatalarına sert tepki Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik: "Net pozisyonlarda verilen hatalı kararlar önümüzdeki haftalar öncesi bizleri endişelendiriyor"
YEREL HABERLER Lig lideri Alanyaspor'dan hakem hatalarına sert ...
Sokak kedisi, Altın Portakal'ın maskotu oldu
YEREL HABERLER Sokak kedisi, Altın Portakal'ın maskotu oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X