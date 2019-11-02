Sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da, Lara sahilinde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, el ve vücudundaki dövmelerden yabancı uyrukluya ait olabileceği tahmin ediliyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara sahilinde saat 09.00 sıralarında temizlik yapan görevli, kameriyede asılı cesedi fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolden sonra cesedi asılı bulunduğu yerden indirdi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kameriyede alkol şişesinin olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan 6065 yaşlarındaki ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, el ve vücudunun çeşitli yerlerindeki dövmelerden, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan polis ve sağlık ekipleri inceleme yaparken, sahildeki vatandaşlar ve turistlerin kimisi balık tuttu, kimisi de kitap okuyup yürüyüş yaptı.



ANTALYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.