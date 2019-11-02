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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş Belediyesi Kasım ayı meclisi yapıldı

İHA

Kaş Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.

Kaş Belediyesi Kasım ayı meclisi yapıldı

Kaş Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş açılışta yaptığı konuşmada, Kaş’ın güzel bir turizm sezonu geçirdiğini ifade ederek, ilçede ekim ayında Kapya Festivali, Maraton Koşusu, Su Altı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası etkinliklerinin yapıldığını, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.
Hizmetlere değinen Başkan Ulutaş, “Kırsalda çalışmalar devam ediyor. 2020’nin ilk aylarında öncelikli projelerin ihaleleri yapılacak. Belediyecilik anlamında Kaş’ın daha iyi noktaya taşınması ve yeni sezona şehrimizi en iyi şekilde hazırlamak için daha çok çalışacağız.” diye konuştu.
Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündeme geçildi.
Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden İşletme İştirakler Müdürlüğüne, Hukuk İşleri Müdürlüğüne, Yazı İşleri Müdürlüğüne, Zabıta Müdürlüğüne, Destek Hizmetler Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ödenek aktarılması konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.
Ambalaj atıkları toplama ve ayırma işleminin 3 yıldan fazla ihaleye verilmesi konusu görüşüldü. 10 yıl süreyle ihale edilmesi oylamaya sunuldu. CHP grubunun çekimser kaldığı konu, oy çokluğuyla kabul edildi.
Kaş Kent Konseyinin tavsiye kararları (Kadın Meclisi, Gençlik ve Çocuk Meclisi, Engelliler Meclisi, Kent Estetik Kurulu oluşturulması, Kaş’ta Turizm ve Ziraat Yüksek Okulları, Kaş Kültür Merkezi açılması) belediye meclisinin bilgisine sunuldu.Gökçeören Mahallesi Gökseki mevki imar planı, komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.
Çukurbağ Mahallesi imar planı komisyon kararı uygulama imar planı değişikliği konusu, komisyondan geldiği şekilde oyçokluğuyla kabul edildi.
Kalkan Mahallesi’nde 162 ada, 8 ve 13 no.lu parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği görüşülmesi konusunun komisyona havalesi oybirliğiyle kabul edildi. 46 Kasım 2019 tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleştirilecek ‘World Travel Market London 2019 Fuar’ına katılmak üzere, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın yurt dışı ziyareti için görevlendirilmesine ilişkin meclise bilgi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne büro olarak tahsisli, Kınık Mahallesi’nde bulunan belediye hizmet binasındaki yerin yeniden 5 yıllık süreyle tahsis edilmesi konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem sonunda dilek ve temenniler bölümünde, Kaş Belediyesi bünyesinde kurulan Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanan Hamit Batur meclis üyelerine tanıtıldı.

ANTALYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

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