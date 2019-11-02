Otomobilin torpido gözünden 27 bin TL çalan hırsız yakalandı

Antalya'da arabanın torpido gözünde bulunan 27 bin TL'yi arabanın camını kırarak çalan hırsız ve parayı bölüştüğü arkadaşı yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan arandığı tespit edilen hırsız tutuklandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda H.S. isimli şahsın arabasının camının kırılarak torpido gözünde bulunan 27 bin TL parasının çalındığı ortaya çıktı. Olayla ilgili şüpheli M.C.M. ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

M.C.M. isimli şahıs alınan ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ardından E.G.’yi arayarak gelmesini istediğini, olay yerinden E.G.’nin aracı ile uzaklaştıklarını, çaldığı parayı E.G. ile araçta paylaştıklarını, E.G.’nin kendisine 8 bin TL para verdiğini beyan ederek üzerinde bulunan 8 bin TL’yi teslim etti.

Diğer yandan M.C.M. isimli şahıs hakkında yapılan incelemede “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak/Kabul Etmek/Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından arandığı tespit edildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından E.G. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, M.C.M. ise Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ANTALYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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