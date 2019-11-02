TÜRKİYE'nin doğu illerine mevsimin ilk karı yağarken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Deniz suyunun havaya göre 3 derece daha sıcak olduğu kentte, tatilciler ve vatandaşlar denizin keyfini sürdü.

Türkiye'nin doğusu bugün itibariyle karlı ve soğuk havanın etkisi altına girerken, turizm kenti Antalya'da yaz devam ediyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Antalya Yaşam Parkı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, güneşli havanın keyfini sürdü. Bazı tatilciler denize girerken bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

DENİZ SUYU HAVADAN SICAK

Sıcak havanın ve Akdeniz'in keyfini en fazla çocuklar çıkardı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece oldu. Nem oranı ise yüzde 23 olarak belirlendi.

Ankara'dan tatile gelen Suat Tuzhane, "Türkiye işte böyle bir yer. Doğuda kar yağar biz burada denize gireriz. Çok güzel, temiz ve ılık. İnsanı dinçleştiriyor" dedi.

Tatilci Alpaslan Celal de havanın haziran ayındaki hava gibi olduğunu söyledi. Antalya'da yaz kış denize girilebildiğine dikkati çeken Celal, "Denize çok rahat giriliyor. İnsanlar soğuk olduğunu düşünebilir ama değil. Eylülden sonra Antalya'da çok güzel güneşlenebilirsiniz" diye konuştu.



ANTALYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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