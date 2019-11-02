Altın Portakal'da ödül tartışması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün iki film arasında paylaştırılması, 'En İyi Film' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nün ise aynı filme verilmesinin festival yönetmeliğinin 23 ve 27'nci maddelerine aykırı olduğu iddiaları tartışma yarattı. İddialar üzerine festival komitesi, yönetmeliğin 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' filmleri arasında paylaştırılmasının, festival yönetmeliğinin 23'üncü maddesine; 'Bozkır' filmine de hem 'En İyi Film', hem de 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' verilmesinin de yönetmeliğin 27'nci maddesine aykırı olduğu iddia edildi.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması yönetmeliğinin 23'üncü maddesinde, "Ana jüri; 'En İyi Film', 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü', 'Behlül Dal En İyi İlk Film' ve 'En İyi Yönetmen' ödülleri paylaştıramaz" vurgusu yapılırken, diğer ödüllerin ise en fazla ikiye paylaştırılabileceği ifade ediliyor. Yönetmeliğin 27'nci maddesi ise "'En İyi Film', 'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü' ve 'Behlül Dal En İyi İlk Film' ödülleri aynı filme verilemez" deniyor.

Dün açıklanan ödüllerin ardından sosyal medyada bu iki yönetmelik maddesinin ihlal edildiği iddiaları gündeme geldi. Bozkır filmi hem En İyi Film, hem de Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nden 100'er bin TL ödül alırken, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nde ise 'Aşk, Büyü vs' ve 'Küçük Şeyler' 100 bin TL'lik ödülü 50'şer bin TL olarak paylaştı.

'BÜYÜK BİR KURAL İHLALİ YAPILDI'

Festivalin 47 ve 50'nci yıllarında jüri üyeliği görevleri de yapan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi ve Modern Zamanlar Dergisi editörü Tuncer Çetinkaya, festival ödüllerinde büyük bir kural ihlali yapıldığını söyledi. Bu hataların mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, "Özellikle paylaştırılan ödül yönetmeliğe aykırı, fakat Behlül Dal En İyi İlk Film ödülünün, aynı zamanda En İyi Film ödülü alan yapıma verilmesi diğer filmler açısından mağduriyet yaratır. Söylenmesi gereken, bu festivalin jüriden sorumlu hiçbir yetkilisi yok mu ki bu kadar büyük bir hata yapılabiliyor. Yani bu kadar büyük bir organizasyonun, 56 yıllık festivalde bu kadar vahim bir hata yapılması yakışmıyor. 47 ve 50'nci festivallerde görev aldım. O zaman jüriden sorumlu bir görevli olurdu, jürinin olası yanlış kararlarına müdahale için. Burada bu işletilmemiş" dedi.

YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRME YETKİSİ FESTİVAL YÖNETİMİNDE

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer Çevikol ise yönetmeliğin 51'incisi maddesine göre, yönetmelik maddelerinde değişiklik yapma ve nihai karar alma yetkisinin festival yönetiminde olduğunu, bu yönetmelik maddelerinin kesin bağlayıcı olmadığını söyledi. Yönetmeliğin 51'inci maddesi şöyle:

"Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi'ne aittir. Belediye gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir."

23'ÜNCÜ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Jüriyle de görüştüklerini ve çok kesin, net bir tavırla, oy birliğiyle aldıkları kararların dün açıklanan kararlar olduğunu dile getiren Çevikol, "Bu konuda bizim jüriye herhangi bir baskı yapma ya da fikirlerini değiştirme şansımız zaten olamaz. Bu bir sanat yarışması, dolayısıyla bu şekilde öngördüler. Avni Tolunay ödülünü iki filme vermek istediler" dedi. Çevikol, 23'üncü maddede gerekli değişikliğin yapıldığını da söyledi.

'ÜÇ ÖDÜL TEK BİR FİLME VERİLEMEZ'

27'nci maddedeki ihlal iddialarıyla ilgili de konuşan Çevikol, "Bu maddede 'üç ödül birden birleşemez' yazıyor. İki ödül değil, üç ödül tek bir filme verilemez yazıyor. Dolayısıyla herhangi bir aykırılık yok. Skandal bir durum yok. Yönetmeliğin 51'inci maddesi var ve nihai karar alma, yönetmeliği değiştirme yetkisi festival yönetimindedir" diye konuştu.



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