Konyaaltı’nda Robotex festivali

Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Robotik/Marker organizasyonu Robotex Turkey Festivali büyük bir heyecana sahne oluyor.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Robotex Turkey Festivalinin açılına Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve festival yarışmacıları katıldı.

Açılışta konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, böyle güzel bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Organizasyon süresinde belediyeden arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterecek. Size iyi bir ev sahipliği yapacağız. Gelecek gerçekten sizlerin elinde. Biz bunu söz olarak söylemiyoruz. Gerçekten size çok güveniyoruz. İki gün çok güzel eğlenerek, güzel anılarla burudan ayrılırsınız” dedi.

Başkan Esen, daha sonra festival alanını gezdi. Başkan Esen, yarışacak robotikleri inceleyerek, yarışmacılardan bilgi aldı. Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden 200 takım ve 800 yarışması ve iki gün süresince 16 farklı kategoride mücadele edecek.

ANTALYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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