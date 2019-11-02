Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk takımın 20’lık üstünlüğüyle geçildi.
ANTALYA
02 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:54
- GÜNEŞ 07:15
- ÖĞLE 12:46
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:07
- YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.