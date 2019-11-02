Yaralı olarak hastaneye getirdiği arkadaşını kendisinin vurduğu ortaya çıktı, tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaralı olarak hastaneye getirdiği arkadaşını kendisinin vurduğu ortaya çıktı, tutuklandı

DHA

- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Süleyman Yalçın'ın, kendisini hastaneye getiren arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Sorgusunda uyuşturucu madde alışverişi sırasında tartıştıklarını ileri süren Güngörmez'in, savcılıktaki ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim" dediği öğrenildi. Güngörmez, mahkemece tutuklandı.

- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Süleyman Yalçın'ın, kendisini hastaneye getiren arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Sorgusunda uyuşturucu madde alışverişi sırasında tartıştıklarını ileri süren Güngörmez'in, savcılıktaki ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim" dediği öğrenildi. Güngörmez, mahkemece tutuklandı.
Manavgat´ın Dikmen Mahallesi´nde, perşembe günü, tabancayla sağ omzunun arkasından tabancayla vurularak yaralanan Süleyman Yalçın, arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından motosikletle Manavgat Devlet Hastanesi´ne getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Yalçın, hemen ameliyata alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şaban Güngörmez jandarmaya verdiği ilk ifadede, kendisine ait motosikletle Dikmen Mahallesi'nden İbradı'ya doğru giderken ormanlık alandan ateş edildiğini ve Yalçın'ın yaralandığını söyledi. Ateş edeni görmediğini belirten Güngörmez'in ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu incelemelerinden, ikilinin plakasız motosikletle Dikmen Mahallesi'nden geçip ormanlık alana gittiklerini tespit etti.
YENİDEN ALINDIĞI SORGUDA İTİRAF ETTİ
İncelemede Yalçın'ın yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu yaralandığının belirlenmesi üzerine Güngörmez jandarma ekiplerince yeniden sorgulaya alındı. Sorguda Şaban Güngörmez ormanlık alanda, Süleyman Yalçın'la uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle tartıştıklarını ve yanındaki ruhsatsız tabancasıyla Yalçın'a arkasından 2 el ateş ettiğini itiraf etti. Süleyman Yalçın'ı korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia eden Güngörmez, yaralandığını görünce de hemen hastaneye getirdiğini, olayda kullandığı tabancayı da tarihi Taşköprü yakınlarında Naras Çayı'na attığını söyledi.
'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'
İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nce, cuma günü, Naras Çayı'nda, şüphelinin gösterdiği yerde yapılan araştırmada, ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan Güngörmez, savcılığa sevk edildi. Şaban Güngörmez, savcılıkta verdiği ifadede çok pişman olduğunu söyleyip, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim. Öldürmek ve yaralamak gibi bir amacım yoktu" dedi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şaban Güngörmez, 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.Yaralı olarak hastaneye getirdiği arkadaşını kendi, vurmuş

ANTALYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2
YEREL HABERLER Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçının ...
Okan Buruk: “Rakibimizden gol de yiyebilirdik”
YEREL HABERLER Okan Buruk: “Rakibimizden gol de yiyebilirdik”
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Erol Bulut: “Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi ...
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ...
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir:0-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir:0-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol ...
Türk Korfbol Takımı, Ukrayna’da yarı finale çıktı
YEREL HABERLER Türk Korfbol Takımı, Ukrayna’da yarı finale çıktı
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol ...
Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldüren babaya müebbet
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldüren babaya ...
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Alanya'da insanlık ölmemiş dedirten olay Yolda bulduğu para dolu cüzdanı karakola teslim etti
YEREL HABERLER Alanya'da insanlık ölmemiş dedirten olay Yolda ...
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınların şampiyonu İpek Öz
YEREL HABERLER Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınların şampiyonu ...
Konyaaltı’nda Robotex festivali
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Robotex festivali
Altın Portakal'da ödül tartışması
YEREL HABERLER Altın Portakal'da ödül tartışması
Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Prof.Dr. Celkan: "İmmün sistemi erken dönemde aktifleşirse lösemi olma olasılığı azalır" THD İkinci Başkanı Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan: "Lösemiyi tek bir nedene bağlamak hiçbir zaman olası değildir, her şeyin birlikte olduğu etkileşim sonucu ortaya çıkar" THD Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan: " Bir sihirli değnekle bu hastalıkları bir anda yok edemiyoruz ama sonuçlarımız eskisine göre daha iyi"
YEREL HABERLER Prof.Dr. Celkan: "İmmün sistemi erken dönemde ...
Otomobilin torpido gözünden 27 bin TL çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilin torpido gözünden 27 bin TL çalan hırsız ...
Kaş Belediyesi Kasım ayı meclisi yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi Kasım ayı meclisi yapıldı
Oğlunun ismi FETÖ bağlantılarında geçiyor yalanıyla yaşlı kadının 116 bin liralık ziynet eşyasını dolandırdılar 5 günde 118 güvenlik kamerasını inceleyen Jandarma Antalya’dan Adana’ya kadar iz sürdü Yaşlı kadını FETÖ operasyonu yalanıyla dolandıran 2 kişi Adana’da düzenlenen operasyonla yakalandı Kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılar kılık değiştirerek kaçtıklarını itiraf etti
YEREL HABERLER Oğlunun ismi FETÖ bağlantılarında geçiyor yalanıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X