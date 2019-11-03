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Ironman 70.3 Turkey yarışları başladı

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği Ironman 70.3 Turkey, Kadriye Beach Park sahilinden saat 08.00'de yüzme etabıyla başladı. Sporcular yüzme etabının ardından bisiklet etabına geçti.
Yarışmanın startını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi. Yerli ve yabancı çok sayıda sporseverin takip ettiği yarışma toplam 113 kilometrelik yüzme, ardından EXPO 2016 alanında bisiklet yarışı ve sonrasında The Land of Legends'daki koşu etabıyla sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yüzme etabı başlangıcından görüntüler
Denizden çıkışlar
Bisiklete biniş ve yarışlar

ANTALYA

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:16
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  • İKİNDİ 15:40
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  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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