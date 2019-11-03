ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği Ironman 70.3 Turkey, Kadriye Beach Park sahilinden saat 08.00'de yüzme etabıyla başladı. Sporcular yüzme etabının ardından bisiklet etabına geçti.

Yarışmanın startını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi. Yerli ve yabancı çok sayıda sporseverin takip ettiği yarışma toplam 113 kilometrelik yüzme, ardından EXPO 2016 alanında bisiklet yarışı ve sonrasında The Land of Legends'daki koşu etabıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yüzme etabı başlangıcından görüntüler

Denizden çıkışlar

Bisiklete biniş ve yarışlar

ANTALYA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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