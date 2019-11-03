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Küçük otelciler: Konaklama vergisi turistten alınsın

DHA

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yasa teklifindeki vatandaştan alınması planlanan konaklama vergisi, belediye belgeli otelcilerin tepkisini çekti. İşletmeciler, havalimanlarında turistlerden kişi başı vergi olarak 2-3 dolar alınmasını, toplanan paranın da tanıtım ve turizm altyapılarının geliştirilmesinde kullanılmasını istedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yasa teklifindeki vatandaştan alınması planlanan konaklama vergisi, belediye belgeli otelcilerin tepkisini çekti. İşletmeciler, havalimanlarında turistlerden kişi başı vergi olarak 2-3 dolar alınmasını, toplanan paranın da tanıtım ve turizm altyapılarının geliştirilmesinde kullanılmasını istedi.
Turistik tesislerin cirosundan yüzde 2 oranında alınması planlanan konaklama vergisinin, doğrudan konaklama yapan kişilerden alınmasına yönelik düzenlemeye, Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'daki belediye belgeli otel işletmecileri karşı çıktı. Antalya'da bir araya gelen otel işletmeleri adına konuşan ATSO meclis üyesi ve 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel, ilk önce ciro üzerinde yüzde 2 olarak planlanan konaklama vergisinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Tesisler yerine konaklayandan alınması öngörülen konaklama vergi oranı, yeni düzenlemede otellerin yıldız ve belge durumuna göre yeniden belirlendi" dedi.
YENİ VERGİLER ŞÖYLE
Yeni teklife göre yatak başına fiyatları açıklayan Alp Özel, "5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 18 TL. 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL. 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL. 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon ve motel, apart hotel ve kampinglerde 6 TL. Butik otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL. Diğerlerinde ise 6 TL olarak belirlendi" dedi.
YÜZDE 90'I BELEDİYE BELGELİ
Türkiye'de ve Antalya'da otellerin yüzde 90'a yakınının belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında küçük otellerden oluştuğuna dikkati çeken Alp Özel, "Bizi ilgilendiren kısmı belediye belgeli işletmelerdir. Bu otellerde internetten bakıldığında 40-50 liraya oda bulunabilir. Yani kişi başı 25 lira ödeyen kişiden 9 lira vergi alınırsa, demek ki konaklayacak kişi yüzde 30'un üzerinde vergi ödeyecek. Bu durumda otel de fiyatını yüzde 30'un üzerinde artırmak zorunda kalacak" dedi.
5 YILDIZLIDA YÜZDE 1, KÜÇÜK OTELLERDE YÜZDE 30
5 yıldızlı otellerde ise 15002 bin liraya kadar kişi başı satışlar olduğunu kaydeden Özel, "5 yıldızlı otelde konaklayan biri yüzde 1, küçük otellerde konaklayan ise yüzde 30 civarında vergi ödeyecek. Yani ucuz otelde kalan düşük gelirli kişiler, kalması gereken paranın yüzde 30'unun üzerinde vergi ödeyecekken, en lüks otelde kalan zengin ise yüzde 1 vergi ödeyecek. Bu koşullarda da bütün yük esasında küçük esnaf ve otelcilere binecek" dedi.
'HAVALİMANLARINDA TURİSTTEN ALINSIN'
Küçük otelcilerin zaten zor ayakta durduğunu belirten Özel, bu konuda havalimanlarında turistlerden kişi başı vergi olarak 2-3 dolar alınmasını, toplanan bu paranın da tanıtım ve turizm altyapılarının geliştirilmesi alanında kullanılması yönünde bir öneri sunduklarını, bu önerinin daha doğru olacağını dile getirdi. Özel, "Turizm tanıtımı için toplam cirodan zaten yüzde 0,75 oranında bir pay toplanacak. Bu vergi otelcilerin üzerine ve vatandaşa bir yük daha getirmek olur" dedi.
İÇ TURİZMİ DE ETKİLER
Türkiye'de belediye belgeli tesislerde konaklayanların ciddi bölümünün de sportif gruplar olduğuna dikkati çeken Özel, "Türkiye'de birçok spor dalında binlerce amatör kulüp var. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor ve deplasmana giden bu sportif gruplar, belediye belgeli otellerde konaklıyor. Bu vergi artışı bu gruplar ile düşük bütçeli seyahatçileri de ciddi oranda etkileyecektir. Düşük bütçeli bir kişi 1 hafta tatil için 120 lira ek vergi ödeyecek ki, bu da o kişi için önemli bir rakam. İç turizm hareketliliğini de düşürecektir" dedi.

ANTALYA

03 Kasım 2019 Pazar

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