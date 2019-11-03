Antalya'da kasımda deniz keyfi

TÜRKİYE'nin doğusuna kar yağarken güneyinde Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte yaşayanlar ve tatilciler sıcak havanın tadını denizde çıkardı.

Türkiye'nin doğusu ve Karadeniz bölgesine önceki gün yılın ilk karı yağdı. Bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken güneyde turizmin başkenti Antalya'da ise bir Türkiye klasiği yaşandı. Kentte yaşayanlar ve tatilciler, sıcak havanın tadını Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazıları denize girerken bazıları ise sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'leri gösterdiği kentte sıcaklığın hafta içi etkisini sürdüreceği kaydedildi.



ANTALYA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

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