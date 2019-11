-

Antalya'nın Serik ilçesinde 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı Ironman 70.3 Turkey yarışları sona erdi. Yarışları erkekler kategorisinde İtalyan Luca Facchinetti, kadınlarda ise Rus Inna Tutukina 1'inci sırada tamamladı.

Kadriye Beach Park sahilinde sabah yüzme etabıyla başlayan Ironman 70.3 Turkey, bisiklet ve koşu etaplarıyla devam etti. Yerli ve yabancı çok sayıda sporseverin ilgi gösterdiği yarışlar, toplam 113 kilometrelik parkurun ardından Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land Of Legends'de sona erdi. Erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti 3 saat 51 dakika 4 saniyelik derecesiyle 1'inci, Belçika'dan Adam Lambrechts 3 saat 55 dakika 3 saniyeyle 2'nci, Alman Jesse Hinrichs ise 3 saat 56 dakika 15 saniyeyle 3'üncü oldu.

Kadınlarda ise geçen yılın da şampiyonu olan Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 27 dakika 29 saniyede parkuru tamamlayarak ilk sırada yer alırken, Türk sporcu Sera Sayar 4 saat 30 dakika 3 saniyeyle 2'nci, Ukrayna'dan Olena Zhushman ise 4 saat 38 dakika 44 saniyeyle 3'üncü sırayı elde etti.

Sporcuların ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan verdi.

