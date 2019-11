BSM’den evlenecek çiftlere talasemi testi

Türkiye’deki belediyeler arasında ilk talasemi testi ruhsatını alan Kepez Belediyesi, her yıl yaklaşık 7 bin evlenecek çifte, talasemi testi hizmeti sunuyor.

Kepez Belediyesi’nin sağlık alanında en büyük yatırımlarından biri olan Belediye Sağlık Merkezi (BSM) her yıl evlenecek binlerce çiftin hayır duasını alıyor. Türkiye’de ilk talasemi testi ruhsatı alan belediye olma özelliği taşıyan Kepez Belediyesi, hizmet binası yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi’nde evlenecek çiftlere talasemi testi hizmeti veriyor. İşlemlerin daha hızlı ve daha ekonomik gerçekleştirildiği Belediye Sağlık Merkezi, her yıl yaklaşık 7 bin evlenecek çifte talasemi testi hizmetiyle buluşturuyor.



BSM’de 35 TL’ye talasemi testi

Belediye Sağlık Merkezi’nin 35 TL’ye sunduğu bu hizmetin sonuçları da aynı gün evlenecek çiftlere teslim ediliyor. Bu hizmet, işyerinden evlilik işlemleri için izin almak zorunda kalan çalışanlar içinde büyük kolaylık sağlıyor. Hızlı ve ekonomik hizmet sunan Belediye Sağlık Merkezi, bu çalışmasıyla evlenecek çiftlere hem maddi, hem de zaman açısından destek oluyor. Belediye Sağlık Merkezi, sıcacık ortamı ve güler yüzlü personeliyle Talasemi testi yaptırmak isteyen tüm çiftleri bekliyor.

