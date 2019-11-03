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Kaş’ta kasımda deniz keyfi Kaputaş Plajı turkuaz rengiyle tatilcileri ağırlamaya devam ediyor

İHA

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, turizm merkezlerinden Antalya'da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, turizm merkezlerinden Antalya’da kasım ayında vatandaşlar denize giriyor.
Antalya’da güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler denize girdi. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu Kaş ilçesinde vatandaşlar güneş ve deniz keyfi yaptı. Kaş’ta yaz sezonundan kalma günler yaşanırken, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler soluğu denizde aldı.
İlçeye 23 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda bazı vatandaşlar denize girdi, güneşlendi, bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı.
Kasım ayında çekilen bu görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

ANTALYA

03 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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