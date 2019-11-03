Korfbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

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Uluslararası ilk turnuvasını oynayan Türk Korfbol Takımı, Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları’nı birinci sırada bitirerek Polonya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Ön eleme müsabakalarını namağlup tamamlayan ve sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre’yi yenen Türk Korfbol Takımı, önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından 2020 yılının Ekim ayında Polonya’da gerçekleştirilecek.

ANTALYA 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

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