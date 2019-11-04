Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı farka gitti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 5’inci hafta maçında deplasmanda Pazarspor’u 2745 yendi. Paşanın Meleklerinde Cansu Akalın, attığı 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Muratpaşa Belediyespor, kaptan Diğdem Hoşgör ve Yağmur Toprak gibi deneyimli oyuncuların Antalya’da bırakıldığı Rize deplasmanından galibiyetle döndü. Yaş ortalaması 18.6 olan bir kadroyla maça çıkan Paşanın Melekleri, Pazarspor karşısında 2745’lik bir galibiyet elde etti.

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu’nda oynan ve Halil Kılıç Hamza Sukan hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri ilk yarıyı 15 18 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında baskısını iyiden iyiye artıran Paşanın Melekleri, 18 sayılık farkla maçı tamamladı. Paşanın Meleklerinde Cansu Akalın 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Rize deplasmanından alınan galibiyetle Paşanın Melekleri, ligde puanını 6’ya yükseltti. Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 3’üncü sırada bulunan Paşanın Melekleri, ligin 6’ncı hafta maçında 13 Kasım Çarşamba kendi evinde Yenimahalle Belediyesi’ni konuk edecek.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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