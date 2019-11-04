Antalya’da aralarında bir bebek ve 84 yaşında kadının da bulunduğu 6 kişilik aile, halatı koparak ikinci kattan düşen asansörde mahsur kaldı. Büyük panik yaşayan aile kör noktada kalan asansörden 1 buçuk saatlik çalışmaların ardından gözyaşları içinde kurtarıldı.

Olay, Antalya'nın Kumluca ilçesi Eski Cami Mahallesi'nde Hasan Uçar Apartmanındaki asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasına misafirlik için gelen ve aralarında bir buçuk yaşında çocuk ve 84 yaşında yaşlı bir kadının da bulunduğu 6 kişilik aile, asansöre bindi. Aile ikinci kata gelen asansörden kapısını açıp inmek üzereyken asansör aniden aşağıya düştü.

O dakikadan sonra panik anları başladı. Asansörün düştüğünü gören ev sahipleri, hemen 112 acil servisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri düşen asansörde kalan kişilerin sağlığının iyi olduğunu tespit etti. 112 sağlık ekipleri panik halinde olan asansör mağdurlarının yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.



Kör noktada kalan asansör zorluk yaşattı

Polis ve itfaiye ekipleri asansör firmasını çağırdı. Asansör firması yetkilileri yaklaşık 45 dakika sonra olay yerine geldi. Asansör firması yetkilileri otomatik kilidin devreye girdiğini, bu yüzden asansörün 1 ve 2'nci kat arasında kör noktada kaldığını ve kişilere ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtti. Yetkililerin bir buçuk saatlik uğraşından sonra mağdurlar, asansör kilidinin açılması sonrası kurtarılabildi.



Gözyaşları içinde çıkarıldılar

Asansörden ilk olarak 1 buçuk yaşındaki Enes Ulutaş çıkarıldı. Ardından 84 yaşındaki Ayşe Sönmez asansör kabininden çıkarıldı. Asansör kabininde mahsur kalan 6 kişinin tamamının çıkarılmasından sonra panik ve üzüntü yerini sevinç göz yaşlarına bıraktı. Semih Ulutaş, Enes Ulutaş, Gülsem Ulutaş, Bahri Ulutaş, Fatma Ulutaş ve Ayşe Sönmez sağ salim kurtarıldı.

Mağdurlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Asansörde mahsur kalan Semih Sönmez, “Kapı açıldı, tam dışarı çıkacakken bir anda aşağıya saldı asansör. Büyük korku yaşadık. Asansörcü 45 dakikada geldi, bir de adresi bulamadı. Yaptıkları asansörün adresini bilmiyorlar” dedi.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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