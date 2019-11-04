Kumluca’ya iki yeni içme suyu projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca’nın Belen Mahallesi Narçukuru mevki ile Yazır Mahallesi Keller mevkinde toplam 2 bin 150 metrelik içme suyu çalışması başlattı.

Kumluca’nın Belen Mahallesi Narçukuru mevki ile Yazır Mahallesi Keller mevkinde içme suyu altyapı çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Belen Mahallesi’ne şebeke hattı, Yazır Mahallesi’ne ise isale hattı döşenecek. Sahada fiziki çalışmaları süren proje ile iki mahalleye toplamda 2 bin 150 metre uzunluğunda içme suyu hattı kazandırılacak. Projede 110 mm ve 63 mm çaplarında polietilen içme suyu boruları kullanılıyor. İmalatların önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve hizmete hazır hale gelmesi hedefleniyor.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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