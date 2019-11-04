Ekolojik Kreş öğrencilerinden kan bağışı daveti

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri kent meydanında kurulan Kan bağışı tırını ziyaret edip herkesi kan bağışına çağırdı.

Belediye Başkanı Turgay Genç, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak için Kızılay Kan bağışı tırını ziyaret eden öğrencileri makamında ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte Başkan Genç’i ziyaret eden Ekolojik Kreş öğrencileri, sağlık durumu uygun olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Ellerinde kendi hazırladıkları ve üzerilerinde “Haydi Kan Bağışına”, “Kaynağı İnsan, ürettiği kan, kurtardığı can. Birbirimize ihtiyacımız var.” Yazılı pankartlar tutan minikler, “Bir insan hayatını kurtarmak için kan bağışı yapabilir misiniz?” diye hep bir ağızdan seslendi.

Belediye Başkanı Turgay Genç ile Kızılay’ın ve kan bağışının önemi hakkında sohbet eden kreş öğrencileri, bizler küçüğüz kan veremiyoruz. Ancak tüm büyükler kan bağışında bulunursa insanlar kurtulur” dedi. Ekolojik Kreş öğrencileri bir de sürpriz yaparak Başkan Genç’e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirini hep bir ağızdan okudu. Ziyaretin ardından Başkan Turgay Genç kreş öğrencileriyle birlikte kent meydanına giderek Kızılay kan bağışı tırını ziyaret etti. Minikler kan bağışı tırını gezip herkesten kan bağışına destek vermelerini istedi.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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