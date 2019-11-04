Otomobille safari aracı çarpıştı: 5 turist yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalında otomobille safari aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 turist yaralandı.

Kaza, Alanya’nın kırsalında bulunan Uzunöz Mahallesi yolunda meydana geldi. Merkeze seyir halinde olan Hasan G.’nin kullandığı 07 HKZ 22 plakalı otomobille karşı yönden gelen Habib E.’nin (41) idaresindeki turist taşıyan 07 AEZ 862 plakalı safari aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Finlandiya uyruklu Rita Hillah (34) ile Litvanya uyruklu Edita Talat (47), Talat Kelpsa Kestutis (43), Petras Gamauskas (60) ve eşi Regina Gamauskas (60) yaralandı. Yaralı turistler ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan 3’ü kadın 5 turistin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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