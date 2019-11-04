Alanya’da avokado faresi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği bahçeden 250 adet avokado çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Oba Mahallesi’ndeki Yaşar T.’ye ait bir avokado bahçesinde meydana geldi. Bahçesinden yaklaşık 250 adet avokado çalındığını fark eden Yaşar T. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelinin S.G. (18) olduğunu ve bahçeye 07 GNA 78 plakalı motosikletle geldiğini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede S.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.G. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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